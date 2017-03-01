Праві популісти Нідерландів втратили лідерство у рейтингу за два тижні до виборів

Партія Вілдерса програє партії прем'єра вперше за останні 4 місяці.
Вибори в Нідерландах стануть першими виборами в парламенти великих європейських країн в цьому році, де лідерські позиції займають популісти.
Нагадаємо, що нідерландські політики сильно змінилися під впливом ультраправого Вілдерса перед парламентськими виборами, які відбудуться 15 березня. Голосування перевірить на міцність європейський популізм в еру Brexit і Дональда Трампа, а також стане передвісником для німецьких і французьких виборів.DT.UA