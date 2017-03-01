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Праві популісти Нідерландів втратили лідерство у рейтингу за два тижні до виборів

1 березня в 14:45

Партія Вілдерса програє партії прем'єра вперше за останні 4 місяці.

Геерт Вилдерс
Вілдерс втрачає свою популярність перед виборами в парламент Нідерландів
ФК Днепр
"Партія свободи" Герта Вілдерса втратила лідерство в електоральних рейтингах за два тижні до виборів в парламент Нідерландів. Партія Вілдерса поступилася партії нинішнього прем'єра Марка Рютте вперше за останні чотири місяці, повідомляє Reuters.

Вибори в Нідерландах стануть першими виборами в парламенти великих європейських країн в цьому році, де лідерські позиції займають популісти.

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Раніше повідомлялося, що у Вілдерса найбільші шанси виграти парламентські вибори15 березня в Нідерландах, однак перемога не гарантує йому участь в уряді.

Нагадаємо, що нідерландські політики сильно змінилися під впливом ультраправого Вілдерса перед парламентськими виборами, які відбудуться 15 березня. Голосування перевірить на міцність європейський популізм в еру Brexit і Дональда Трампа, а також стане передвісником для німецьких і французьких виборів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибори Нідерланди парламент рейтинг
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