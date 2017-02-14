Позицію Трампа щодо України не знають напевне навіть дипломати США - The Guardian

З Вашингтона надходять дуже неоднозначні сигнали.

Трамп досі не висловився чітко, як ставиться до агресії Росії проти України. Yahoo!News

В часи президенства Барка Обами Київ міг розраховувати на тверду підтримку США у війні в Донбасі, яку Росія підігріває, відправляючи бойовиків і зброю через кордон.

Але через бажання Дональда Трампа покращити відносини з Москвою, в Україні з'явилися страхи, що країну можуть "кинути під потяг" заради якоїсь великої уголди з Володимиром Путіним.

Про це на сторінках The Guardian пише Шон Вокер.

"Ми сподіваємося, що українська проблема не буде вирішуватися за спиною України. Ми маємо надію, що рано чи пізно нова американська адміністрація висловить більш активну позицію", - сказав заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

Трамп відкинув всю критикиу на свою адресу за позитивні заяви про Путіна, а також заперечив російське втручання у американські вибори. Минулого місяця на своїй сторінці в Twitter він написав, що хоче співпрацювати з Москвою і Києвом над вирішенням конфлікту.

"Через непослідовність у заявах нової адміністрації щодо України і Росії навіть американські дипломати не впевнені, яку позицію Трамп займе щодо конфлікту. Українським чиновникам лишається хіба що гадати на кавовій гущі, намагаючись зрозуміти, наскільки великі у них проблеми тепер", - йдеться в статті.

Тим часом, радник з питань національної безпеки Трампа - Майкл Флінн - пішов у відставку через скандал, який розгорівся навколо нього, коли його запідозрили у веденні розмов з російським послом про санкції.

Сам Трамп у інтерв'ю Fox News засумнівався у тому, чи контролює Росія проросійських бойовиків в Донбасі. При цьому, він назвав їх "про- силами" (pro forces - ред.). Не зрозуміло, що президент США мав на увазі. Він назвав бойовиків "професійними" чи "проросійськими" сили?

Дипломати і аналітики в Києві вважають, що Росія наразі навряд чи бде намагатися захопити нові території України. Швидше за все, вона спробує "впихнути" вже захоплені частини українських областей назад у склад України, щоб мати інструмент впливу сусідню країну.

"Нам потрібно, щоб Росія забралася з Донбасу: в першу чергу російські війська, а також російські найманці, зброя і всі її хитрощі і непрямі інструменти впливу", - сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Він вирушить в США цього тижня, сподіваючись домовитися про зустріч Трампа з Порошенком в найближчі місяці. Вони вже мали телефонну розмову, але Київ і Вашингтон тримають деталі діалогу в таємниці.

"За словами Єлісєєва, Порошенко і Трмп налагодили "людський зв'язок" під час телефонної розмови, оскільки обидва лідери - успішні бізнесмени", - пише Вокер, нагадуючи, що український президент збудував кондитерську імперію, перш ніж увійшов в політику.

Вчора лояльна до Демократичної партії газета New York Times писала, що Трамп вперше натякнув на підтримку цілісності України. Зокрема, в привітанні країни з днем незалежності він подякував Литві за підтримку України. У Вільнюсі вважають, що це важливий сигнал після стількох неоднозначних заяв.

В цей же час, дослідник Інституту Гувера Стендфордського університету Пол Родерік Грегорі писав на сторінках Forbes, що Трамп може бути більш корисним для України, ніж його попередники. Він може нарешті дати відсіч російській вигадці, що Москва нібито не контролює терористів в Донбасі. Експерт зауважував, що Трампу час назвати "проросійськи бойовиків" правильно: російські загарбники.