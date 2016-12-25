Потужний землетрус стався в Чилі

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Епіцентр розташовувався в Тихому океані на глибині приблизно в 15 км.

У Чилі стався землетрус магнітудою 7,7 earthquake.usgs.gov

Землетрус магнітудою 7,7 стався у неділю, 25 грудня, на півдні Чилі, повідомили в Геологічній службі США.

Епіцентр розташовувався в Тихому океані на глибині приблизно 15 км, в 40 км від міста Пуерто-Кельон. Повідомлень про руйнування і жертви поки не надходило.

Центр попередження про можливі цунамі в Тихому океані попередив, що в зоні ризику знаходяться райони, розташовані в радіусі тисячі км від епіцентру. При цьому поки не повідомляється, чи дійсно підземні поштовхи привели до утворення цунамі.

Нагадаємо, 24 листопада підземні поштовхи магнітудою 6,1 торкнулися північно-східної частини Японії, їх відчули жителі 17-ти префектур країни. 22 листопада в префектурі Фукусіма були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,7. Раніше, 21 листопада, у Фукусімі було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 7,3. Підземні поштовхи спровокували серію цунамі заввишки до трьох метрів, енергетики перевірили місцеві атомні станції на предмет пошкоджень.