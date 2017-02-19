Постраждалі від авіаударів РФ в Сирії не можуть отримати компенсацію - Human Rights Watch

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Правозахисники не можуть добитися від Росії оприлюднення даних розслідувань 16 задокументованих авіаударів по мирному населенню країни.

Росія досі не оприлюднила результати розслідувань 16 авіаударів по мирному населенню Сирії і не виплатила компенсації сім'ям загиблих

У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch заявили про те, що російська сторона не займається розслідуванням авіаударів, нанесених по мирному населенню

Так, в період з 30 вересня 2015 року по 19 вересня 2016 року російсько-сирійські війська наносили в Сирії авіаудари по мирному населенню і цивільній інфраструктурі, які співробітники організації класифікували як невиборчі.

"У листі до міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова від 22 листопада 2016 року Human Rights Watch виклала детальний перелік 16 сирійсько-російських авіаударів за цей період, стосовно яких є підстави говорити про невибіркові або цілеспрямовані напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру, включно з пекарнями, ринками та гуманітарними об'єктами. Цивільні втрати загиблими склали 141 людину", - йдеться в повідомленні на сайті організації.

Свого часу Росія пообіцяла провести розслідування за всіма епізодами і поінформувати про результати учасників Цільової групи з припинення вогню Міжнародної групи підтримки Сирії і Ради Безпеки ООН.

"Незважаючи на перемир'я і значне зниження інтенсивності застосування авіації в Сирії, по контрольованій опозицією території все ще наносяться авіаудари, які призводять до загибелі або поранення цивільних осіб. Особи, що постраждали від сирійсько-російських авіаударів, і сім'ї загиблих досі не отримали ані відповіді на питання "хто винен?", ані яких-небудь компенсацій", - зазначає заступник директора Human Rights Watch по Близькому Сходу Лама Факіх.

Незважаючи на запитану в листопаді інформацію про стан розслідувань, ніяких публічних заяв з цього приводу Росія поки не зробила.

"Російський уряд має розслідувати 16 задокументованих авіаударів, оприлюднити результати і виплатити компенсації постраждалим сім'ям", - повідомили правозахисники Human Rights Watch.

В організації також зазначають, що кількість авіаударів по контрольованих опозицією районах зросла після початку російської військової операції в Сирії. Тим не менш, у Human Rights Watch заперечують причетність до них лише російської авіації. Інформація для розслідувань була отримана завдяки телефонним інтерв'ю зі свідками з числа місцевих жителів, рятувальників та медичного персоналу, а також завдяки аналізу фото- і відеоматеріалів.

Правозахисники вважають, що спільні російсько-американські операції у боротьбі проти "Ісламської держави" в Сирії можуть перетворити США на співучасника військових злочинів.

"Росія зобов'язана розслідувати спільні з сирійською стороною удари, які супроводжувалися загибеллю або пораненням цивільних осіб, і оприлюднити результати. США, зі свого боку, повинні приймати всіх запобіжних заходів в інтересах того, щоб виключити цивільні втрати за будь-яких спільних операцій", - підкреслив Лама Факіх.

Раніше командувач північним флотом РФ Микола Євменов похвалився тим, що палубна авіація авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" розбомбила в Сирії більше однієї тисячі "об'єктів терористів".

При цьому видання Bild зазначало, що 80% російських авіаударів у Сирії припали не на штаби бойовиків "Ісламської держави", а на мирне населення, сили опозиції і "інші цілі".