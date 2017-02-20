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Постпред України при ООН прокоментував смерть Чуркіна

20 лютого в 22:54

Російський дипломат намагався налагодити контакт, вважає Єльченко.

Ельченко Постпред Украины при ООН
Єльченко висловився про Чуркіна
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко прокоментував смерть постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна.

"Знав Чуркіна багато років, хоча і не близько. Кожен посол висловлює позицію своєї держави. Так, в інструкції з своєї столиці можна додати певний особистий наратив. Але я б не перебільшував його особисту роль, вірніше, думати, що його особиста роль у цій посаді була чимось відмінним від позиції РФ, яку він представляв було б неправильно", - заявив Єльченко.

"Спроби налагодити нормальний контакт були. Але, на жаль, вони не призвели до зміни його риторики. В дипломатії є таке правило - якщо не згоден з тим, що тобі пропонують, йдеш у відставку. Чуркін так не вирішив", - зазначив він.

Україна з лютого головує в раді безпеки ООН. 21 лютого Україна організовує відкриті дебати на рівні міністрів закордонних справ, присвячені конфліктів у Європі. Головувати на цих дебатах міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Якщо від представників інших держав-членів Радбезу надійде прохання присвятити смерті Чуркіну частина цього засідання, Україна повинна буде це зробити.

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Сьогодні, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. МЗС РФ не повідомило подробиць його смерті.

За матеріалами: Hromadske.ua
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Теги посол Чуркін Україна ООН смерть йога Росія дебати
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