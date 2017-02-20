Постпред України при ООН прокоментував смерть Чуркіна

Російський дипломат намагався налагодити контакт, вважає Єльченко.

Єльченко висловився про Чуркіна

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко прокоментував смерть постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна

"Знав Чуркіна багато років, хоча і не близько. Кожен посол висловлює позицію своєї держави. Так, в інструкції з своєї столиці можна додати певний особистий наратив. Але я б не перебільшував його особисту роль, вірніше, думати, що його особиста роль у цій посаді була чимось відмінним від позиції РФ, яку він представляв було б неправильно", - заявив Єльченко.

"Спроби налагодити нормальний контакт були. Але, на жаль, вони не призвели до зміни його риторики. В дипломатії є таке правило - якщо не згоден з тим, що тобі пропонують, йдеш у відставку. Чуркін так не вирішив", - зазначив він.

Україна з лютого головує в раді безпеки ООН. 21 лютого Україна організовує відкриті дебати на рівні міністрів закордонних справ, присвячені конфліктів у Європі. Головувати на цих дебатах міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Якщо від представників інших держав-членів Радбезу надійде прохання присвятити смерті Чуркіну частина цього засідання, Україна повинна буде це зробити.

Сьогодні, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. МЗС РФ не повідомило подробиць його смерті.