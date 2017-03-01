Постпред США в ООН пообіцяла не вагатися засуджувати Росію за агресію - Newsweek

Але додала, що якщо колись з'явиться можливість налагодити співпрацю з Москвою, Вашингтон спробує нею скористатися.

Хейлі обіцяє засудити Росію знову, якщо вона буде поводитися агресивно. Huffington Post

Представник США в ООН Ніккі Гейлі, яку призначив президент Дональд Трамп, пообіцяла "не вагатися засуджувати Росію, якщо ми побачимо, що діїться щось не те", зокрема в Україні і Сирії.

Про це, як повідомляє Newsweek, вона сказала, коментуючи виступ президента США в Конгресі. Дипломат відзначила, що Трамп змінив тон на більш примирливий, звертаючись до конгресменів.

"Це був інший тон. Більш президентський. Він мав на меті сказати світу, що Америка збирається стати на чолі знову. Я думаю, настав час для нього змінити тон, і він це зробив. Його мета - об'єднати країну", - сказала Гейлі.

Видання зауважує, що постпред США жортско розкритикувала Росію за її агресію проти України і вторгнення в Сирію. І ці заяви дипломата дуже контрастували з риторикою самого Трампа, який висловлювався більш лояльно до Москви і президента Володимира Путіна.

Гейлі зауважила, що нова адміністрація хоче здобути "нових союзників". І не виключено, що колись Росія стане одним з них.

"Звісно, якщо ми зможемо переконати Росію бути з нами, тоді добре. Але сьогодні ми дуже розчаровані тим, що Росія не проголосувала за резолюцію щодо Сирії і застосування режимом хімічної зброї проти свого народу", - сказала постпред США в ООН.

"Ми критикували Росію за Крим і Україну, за її вчинки там. Ми вкажемо на неї знову, якщо побачимо, що щось не так. Але якщо ми побачимо, що можемо працювати разом, звісно ж, ми спробуємо зробити це", - додала вона.

Нещодавно постпред США в ООН назвала Росію однією з найбільших загроз Європи. При цьому вона зауважила, що НАТО є "найсильнішим альянсом в історії" і Америка має обов'язки перед своїми союзниками в Європі. Раніше повідомлялося, що Ніккі Гейлі заявляла, що Вашингтон має намір "продемонструвати силу" і зробити свою позицію помітніше.