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Постпред США в ООН назвала Росію однією з найбільших загроз Європи

22 лютого в 12:42

Хейлі додала, що НАТО має обов'язки перед своїми союзниками в Європі.

Никки Хейли
Ніккі Хейлі вважає дії Росії в Україні однією з найбільших загроз Європи
Huffington Post
Постійний представник США в ООН Ніки Хейлі заявила, що спроби Росії з дестабілізації України є одним із найсерйозніших викликів перед усією Європою. Хейлі також зазначила, що Сполучені Штати не повинні покращувати свої відносини з Росією за рахунок інтересів своїх союзників в Європі, пише Radio Liberty.

Представник США додала, що НАТО є "найсильнішим альянсом в історії" і Америка має обов'язки перед своїми союзниками в Європі.

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Раніше повідомлялося, що Ніккі Хейлі заявляла, що Вашингтон має намір "продемонструвати силу" і зробити свою позицію помітніше.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Європа Росія США НАТО ООН
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