Постпред США в ООН назвала Росію однією з найбільших загроз Європи

Хейлі додала, що НАТО має обов'язки перед своїми союзниками в Європі.

Ніккі Хейлі вважає дії Росії в Україні однією з найбільших загроз Європи Huffington Post

Постійний представникв ООН Ніки Хейлі заявила, що спроби Росії з дестабілізації України є одним із найсерйозніших викликів перед усією Європою. Хейлі також зазначила, що Сполучені Штати не повинні покращувати свої відносини з Росією за рахунок інтересів своїх союзників в Європі, пише Radio Liberty

Представник США додала, що НАТО є "найсильнішим альянсом в історії" і Америка має обов'язки перед своїми союзниками в Європі.

Раніше повідомлялося, що Ніккі Хейлі заявляла, щоі зробити свою позицію помітніше.