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Посол Італії назвав умову повернення Росії в G8

23 лютого в 13:07

Рішення щодо повернення може бути прийняте тільки після розв'язання конфлікту в Донбасі.

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Посол Італії вважає, що обговорювати повернення Росії в G8 рано
Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечиліа сказав, що повернення Росії в "Велику вісімку" можна буде обговорювати тільки після врегулювання конфлікту в Донбасі. Посол зазначив, що особлива увага у вирішенні конфлікту повинна приділятися дотриманню суверенітету, єдності і територіальної цілісності України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На думку посла, санкціями можна здійснювати тиск на Росію, однак головна мета – вирішення конфлікту на Донбасі.

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Раніше повідомлялося, що в команді німецького канцлера Ангели Меркель вважали, що у нинішньої Росії немає перспектив для повернення в групу найбільш розвинених промислових країн світу.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Росія повернення конфлікт Донбас Італія
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