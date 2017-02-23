Посол Італії назвав умову повернення Росії в G8

Рішення щодо повернення може бути прийняте тільки після розв'язання конфлікту в Донбасі.

Посол Італії вважає, що обговорювати повернення Росії в G8 рано

Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечиліа сказав, що поверненняв "Велику вісімку" можна буде обговорювати тільки після врегулювання конфлікту в Донбасі. Посол зазначив, що особлива увага у вирішенні конфлікту повинна приділятися дотриманню суверенітету, єдності і територіальної цілісності України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На думку посла, санкціями можна здійснювати тиск на Росію, однак головна мета – вирішення конфлікту на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що в команді німецького канцлера Ангели Меркель вважали, що у нинішньоїнайбільш розвинених промислових країн світу.