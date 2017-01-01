Порошенко засудив теракт у Стамбулі

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Президент направив співчуття голові турецької держави.

Порошенко висловив співчуття у зв'язку з терактом в Стамбулі

Президент України Петро Порошенко направив президенту Туреччини Реджепу Ердогану співчуття у зв'язку з терористичною атакою на нічний клуб Reіna в Стамбулі, повідомляється на сайті глави української держави.

Президент від імені народу України та від себе особисто попросив "передати глибокі співчуття і слова підтримки родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім постраждалим".

"В Україні шоковані звісткою про жахливий терористичний акт, підступно скоєний у новорічну ніч в місті Стамбул, який призвів до десятків людських жертв. Ми поділяємо скорботу турецького народу. Сумуємо разом з тими, хто втратив рідних і близьких", - йдеться у співчутті.

Він також заявив, що Україна рішуче засуджує тероризм в усіх його проявах і виступає за консолідацію зусиль світової спільноти у боротьбі з цією загрозою.

Як повідомлялося раніше, сьогодні внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.