Порошенко впевнений у продовженні ефективного співробітництва між Україною та США

За його словами, у двох країн спільні цінності та інтереси.

Порошенко впевнений, що Україна буде тісно співпрацювати з США Президент Петро Порошенко в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal висловив впевненість у продовженні ефективного співробітництва між Україною та США, повідомляється на сайті президента.

Глава держави зазначив, що в останні роки США продемонстрували підтримку України. Президент нагадав вислів Уїнстона Черчілля про те, що не існує вічних ворогів або друзів, а є вічні інтереси. Глава держави зазначив, що інтереси і цінності США визначені вже тривалий час

"Цінності США не з'явилися в останні один, два або десять років. Вони були сформовані батьками-засновниками – це свобода, демократія. Такі ж цінності України", - заявив Порошенко.

Президент висловив упевненість в результативному та ефективному співробітництва України та США, а також дотримання своїх зобов'язань перед партнерами, адже згідно з Будапештським меморандумом ряд країн, у тому числі США, гарантували Україні безпеку.

Петро Порошенко в черговий раз підкреслив, що Україна вимагає від Росії виведення окупаційних військ і техніки з української території, а також де-окупації Криму.

"Ми не потребуємо іноземних солдатів або арміях для захисту української території. Ми самі це робимо. Але міжнародна підтримка, включаючи санкції, є інструментом, який мотивує Росію сісти за стіл переговорів і створює стимул для виведення окупаційних військ", - заявив президент.

Глава держави підкреслив, що українська сторона використовує всі можливі політичні та дипломатичні методи для захисту. Зокрема, кілька днів тому Україна подала позов у Міжнародний суд ООН проти Росії.