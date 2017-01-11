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Порошенко привітав Христю Фріланд з призначенням на посаду глави МЗС Канади

11 січня в 01:15

Міністром закордонних справ країни стала етнічна українка.

Христя Фриланд
Порошенко привітав нового главу канадського МЗС
Flickr/Joseph Morris

Президент України Петро Порошенко привітав Христю Фріланд з призначенням на посаду міністра закордонних справ Канади, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Христя Фріланд - міністр закордонних справ у новому уряді Трюдо. Пишаємося і підтримуємо", - написав президент.

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Як повідомлялося, Джастін Трюдо вирішив змінити глав ключових міністерств Канаді за лічені дні до інавгурації Дональда Трампа в США. Христя Фріланд стане новим міністром закордонних справ Канади замість Стівена Діона.

За матеріалами: DT.UA
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Теги мінування Порошенко президент призначення посол змінити Джастін інавгурація США уряд українка Україна
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