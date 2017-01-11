Порошенко привітав Христю Фріланд з призначенням на посаду глави МЗС Канади

Міністром закордонних справ країни стала етнічна українка.
Президент України Петро Порошенко привітав Христю Фріланд з призначенням на посаду міністра закордонних справ Канади, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Христя Фріланд - міністр закордонних справ у новому уряді Трюдо. Пишаємося і підтримуємо", - написав президент.
Як повідомлялося, Джастін Трюдо вирішив змінити глав ключових міністерств Канаді за лічені дні до інавгурації Дональда Трампа в США. Христя Фріланд стане новим міністром закордонних справ Канади замість Стівена Діона.DT.UA