Популярність Путіна не залежить від економіки Росії - NYT

Економіст переконаний, що російський "переписав" соціальний контракт.
Росія впродовж останніх років страждала від глибокої рецесії. Рубль втратив половину своєї вартості. Але опитування вказують, що президент Росії Володимир Путін користується підтримкою 80% виборців. І цей високий показник не скорочується.
"Одна з причин криється в тому, що попри те, що російська економіка переживає проблеми, вона все ж не розпадається. До того ж багато росіян досі пам'ятають часи, коли було ще гірше. Ще одна і, напевне, важливіша причина - це те, що Путін переконав їх, що справа більше не в економіці", - пише на сторінках New York Times головний економіст ЄБРР Сергій Гурієв.
Завдяки дедалі більшому контролю уряду над інформацією, Путін переписав соціальний контракт в Росії. Тривалий час він базувався на економічному зростанні, але тепер опирається на геополітичний статус.
"Якщо економічний біль - це ціна, яку росіянам треба заплатити за здатність Росії виступити проти Заходу, то нехай так і буде", - формулює автор новий підхід у відносинах між виборцями і владою в Росії.
Він підкреслює, що в 90-х і першому десятилітті 2000-х рейтинг підтримки російських лідерів був тісно пов'язаний з економічними показниками. Коли економіка почала відновлюватися після фінансової кризи 1998 року, популярність Путіна зростала. Вона скоротилася, коли економічні успіхи стали скромнішими, а потім знову почала зростати в 2005, коли світові ціни на нафту підскочили, а іноземні інвестиції хлинули в Росію. Путін був популярним, коли купівельна спроможність росіян збільшувалася. Виборці почали менше його підтримувати в 2012-2013 роках, коли рівень економічного зростання в Росії сповільнився.
Але російське вторгнення в Крим в 2014 році все змінило. За два місяці популярність Путіна підскочила до 80% і з того часу не скорочувалася, попри економічні труднощі. Хтось може припустити, що через тиск і переслідування незгодних з боку Кремля росіяни бояться чесно висловлювати свою думку в ході опитувань. Але останні дослідження політолога Тіма Фрая, засновані на методі під назвою "експеримент зі списками", свідчать, що популярність Путіна сягає 70%. Це все одно дуже високий показник.
Гурієв зауважує, що Москві вдалося стабілізувати макроекономічні показники і зупинити скорочення економіки. Обвал рубля вдарив по доходах кожного росіянина, скоротивши їх на 10%. Але це також збільшило конкурентність російських компаній, які знову почали показувати зростання.
Тим часом, завдяки майже повному контролю над газетами, телебаченням і інтенетом, уряд поширив твердження про важливу роль Росії світі. Це дозволило виправдати економічну скруту і переконати росіян, що їм треба затягти пояси в інтересах нації. Ця історія має низку відгалужень. Приміром, "Росії треба захистити російськомовних в Україні від неонацистів", вона також "повинна підтримати Башара Асада в Сирії, тому що він бореться з "Ісламською державою", чи Москві "необідно" допомогти "звільнити Алеппо від терористів". Навіщо Кремль зламав комп'ютерні мережі Демократичної партії США? Чи хтось вірить у твердження ЦРУ? Росіяни або погоджуються з державною позицією, або їх всі ці історії необходять.
Гурієв пише, що разом з професором політології Даніельом Трейсманом розробили модель оцінки факторів, які впливають на рівень підтримки урядів, проаналізувавши дані 128 країн за останні 10 років. З'ясувалося, що якщо в такій країні як Росія повністю зняти державний контроль над інтернетом, підтримка влади скоротиться на 35%.
"Але наша модель також підтвердила, що в усіх країнах, демократичних чи недемократичних, громадяни менше схильні підтримувати уряд, якщо економічне зростання низьке. Тож тепер, коли рецесія завершується і ціни на нафту почали зростати, чи повернеться Росія до нормальної заснованої на економіці моделі? Навряд чи", - пише Гурієв.
Нинішній підхід добре послужив уряду і може служити й далі. Росія знову стала незамінним гравцем у світовій політиці в той час, як політичний тиск дещо ослаб зараз. Крім того, російський уряд не хоче проводити реформи, необхідні для диверсифікації економіки і зміцнити зростання. Москва нещодавно ухвалила бюджет на 2017-2019 роки, який передбачає ще більші методи жорсткої економії. Тож навряд чи Кремль захоче прив'язувати свою популярність до економічних показників. Він продовжить грати на геополітиці.
Раніше видання The Economist в статті "Ліга націоналістів" писало, про те, чому радикали стають популярними. В багатих країнах песимізм відіграє важливу роль. А сповільнення економічного зростання зменшує і підтримку глобалізації. Нерівність також шкодить. У освічених людей справи йдуть добре, але робітничий клас часто страждає. Трамп зміг схилити на свій бік білих роботяг в США. А одним з головним аргументів для Brexit і посилення популярності Ле Пен стало переконання, що "колись було краще".DT.UA