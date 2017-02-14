Популісти вже вплинули на політиків у Нідерландах - The Economist

Нідерландські парламентські вибори стануть першим випробуванням для популістів Європи.

Вільдерс змусив інших політиків говорити про патріотизм і імміграцію. Flickr/rahmatali_aa

"З нашою країною щось не так", - йшлося у відкритому листі до нідерландців, який був оприлюднений минулого місяця.

Він був наповнений скаргами на людей, які "зловживають свободою в нашій країні, щоб викликати хаос, хоча приїхали сюди саме заради цієї свободи". При цьому в листі було попередження: "Поводьтеся нормально, або їдьте геть".

Автором цього звернення був, як не дивно, не лідер антимусульманської популістської партії PVV Герт Вільдерс. Лист написав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який виставляє себе одним з найбільш толерантних політиків у світі.

Про це согодні пише The Economist, додаючи, що вислів: "Поводься нормально", - це звична для нідерландців форма висловлення осуду. Зазвичай це значить "не будь грубим" чи "не будь дурним". Але у листі Рютте вислів був вжитий так, ніби він проводить певну межу.

"Лист Рютте показав, як сильно нідерландські політики змінилися перед парламентськими виборами, які пройдуть 15 березня. Голосування перевірять на міць європейський популізм у еру Brexit і Дональда Трампа, а також стануть передвісником для німецьких і французьких виборів", - йдеться в статті.

Експерт з популізму Університету Джорджії Кас Мадде переконаний, що як Герт Вільдерс переможе, ЗМІ виставлять його "обранцем народу". А це зміцнить позиції Марін Ле Пен у Франції, Фрауке Петрі з "ПЕГІДА" у Німеччині і всіх інших політиків такого толку.

Нідерланди завжди були першопрохідцем у Північній Європі. Протести студентів з "лівими" переконаннями тут пройшли в 1966 році, раніше, ніж в інших країнах. Обраний у 1994 році прем'єр-міністр-лейборист Вім Кок почав говорити про лівоцентричну політику "третього шляху" до того, як це ж зробили Тоні Блер у Великій Британії і Герхард Шрьодер у Німеччині. Антимусульманський популізм у Нідерландах з'явився раніше, ніж будь-де у Європі. А правоцентристський уряд переміг тут ще в 2002 році, знову ж таки, раніше, ніж у Британії і Німеччині.

Впродовж років на виборах у Нідерландах в основному змагалися партії "лівого" і "правого" толку. Цього ж разу правоцентристська Ліберальна партія Марка Рютте буде змагатися з націоналістичною PVV Герта Вільдерса, які опираються на голоси одних і тих же виборців.

Лист Рютте був спробою схилити на свій бік білий робітничий клас, яких у кампанії PVV уособлюють "Генк і Інгрід". Звернення мавпує промови Вільдерса, підкреслюючи тему моральної паніки через імміграцію. На минулих виборах головною темою була політика жорсткої економії і глибока рецесія. Уряд Рютте зміг провести необхідні реформи, що дозволило нідерландській економіці повернутися до зростання. Центральний банк Нідерландів прогнозує, що зростання в 2017 році складе 2,3%. Але настрої все одно похмурі. Нідерландці користуються хорошою системою охорони здоров'я і отримують щедру пенсію. Але імміграція стала головною темою, з якою вони хотіли б, щоб політики впоралися. Про це свідчать опитування Ipsos.

Найбільше від настроїв суспільства страждає Лейбористська партія, яка, як і німецькі соціал-демократи чи французькі соціалісти, втратили підтримку "лівих" виборців, ведучи центристську політику. Опитування вказують на те, що їхня кількість місць в парламенті може скоротитися з 38 до 12 зі 150 місць усього. Частина їхніх виборців тепер підтримують радикалів PVV, які обіцяють збільшити державні виплати і скоротити кількість іммігрантів. Також прихильників побільшало у "Зелених" і "лівої" партії пенсіонерів 50 Plus. Всі ці політичні сили - аутсайдери.

Партії істеблішменту, такі як Християнські демократи і "ліві" ліберали D66, можуть відібрати голоси у "лівої" ланки лібералів. Вірогідно, що близько десятка партій увійде в парламент. І актори середнього розміру стануть дуже важливими.

Опитування вказують на те, що Вільдерс на кілька відсотків попереду. Але навіть якщо його партія стане найбільшою в країні, він навряд чи очолить уряд. Більшість партій вже заявили, що не будуть вступати з Вільдерсом у коаліцію.

"Вільдерс, звісно ж, сам не хоче бути прем'єр-міністром", - переконаний політолог Меіндерт Феннема.

Він вказує на те, що так радикал втратить роль аутсайдера. Він лише хоче кооперуватися з владою для того, щоб потім звинувачувати уряд у всіх бідах, а не розділити відповідальність. Але якщо переможець на виборах не увійде в уряд, це буде погано для демократії. А Вільдерс зможе звинувачувати еліти в тому, що вони "ігнорують волю народу".

Так званий "ефект Вільдерса" вже вплинув на поведінку інших партій. Мало хто сьогодні наважується сказати щось позитивне про Європу і біженців. Політичні сили усього спектру говорять про національну ідентичність і про так званий "прогресивний патріотизм".

Це лише погіршує проблеми Нідерландів з інтеграцією іммігрантів. Нещодавні досліднення Інституту соціальних досліджень виявили, що 4 з 10 громадян країни турецького, мароканського, суринамського чи антильського походження не почуваються в Нідерландах як вдома. На думку політолога з Університету Амстердама Флоріса Вермеулена, лист Рютте або відіб'є бажання у меншин голосувати, або змусить їх підтримувати нову партію DENK, яка намагається розвіяти іллюзії про мусульман і національні меншини.

Раніше видання Financial Times писало, що уряд Нідерландів перед виборами шукає засіб проти популістів. Успіх британського референдуму про вихід з союзу, а також перемога Дональда Трампа в США, дестабілізувала нідерландців через їхні тісні зв'язки з англомовним світом. Також повідомлялося, що Нідерланди на виборах рахуватимуть голоси вручну для протистояння втручанню хакерів. Міністр внутрішніх справ Нідерландів Рональд Пластерк не виключає втручання зовнішніх сил у процес прийняття політичних рішень і громадську думку в країні.