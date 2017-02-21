Популісти в Нідерландах виграють, але не зможуть увійти в уряд – Bloomberg

Головні питання щодо виборів у Нідерландах.

Герт Вілдерс має високі рейтинги, але мало союзників ФК Днепр

Після Brexit і перемоги Дональда Трампа, перемога Герта Вілдерса може стати новим потрясінням. Парламентські вибори в Нідерландах пройдуть 15 березня, а популістська партія Вілдерса має найвищі рейтинги. Однак для перемоги на виборах Вілдерсу будуть потрібні союзники, яких у нього немає. Відповіді на найбільш важливі питання щодо виборів у Нідерландах дав Едді Бакл у своєму матеріалі на Bloomberg

1. Хто такий Герт Вілдерс?

Спочатку Вілдерс був членом Ліберальної партії. Пізніше він вийшов з партії і був незалежним депутатом до того, як у 2006 році створив свою "Партію Свободи". Його непримиренна позиція по ісламу призвела до того, що поліція охороняє його цілодобово. В минулому році суд визнав його винним у дискримінаційних заявfd по відношенню до марокканців, проте судді не наклали на Вілдерса жодних покарань. Став всесвітньо відомим за своє зневажливе ставлення до мігрантів в передвиборній кампанії.

2. Чого хоче "Партія Свободи"?

Вся програма партії поміщається на одній сторінці. Велику частину програми становить "деісламизація" Нідерландів, включно із забороною іммігрантів з мусульманських країн, закриттям всіх мечетей і заборони Корану. Вілдерс також хоче покинути ЄС, закрити кордони і витрачати більше на оборону і поліцію, зменшивши видатки на міжнародну допомогу та енергію вітру.

3. Як ця партія проявить себе на виборах?

Соціологічні опитування показують, що партія Вілдерса йде на першому місці, випереджаючи Ліберальну партію прем'єр-міністра Марка Рютте.

Bloomberg

4. Чи можемо ми вірити соцопитуванням?

Згідно з висловом Тома Лоуверса, який розробив агрегатор результатів голландських соцопитувань,вони "не завжди точно відображають ситуацію, але правильно показують тренди". Незважаючи на те, що на минулих виборах "Партія свободи" отримала менше, ніж їй давали соцопитування, зараз все може бути інакше. "Електорат Вілдерса більше не соромиться свого вибору", – додає Лоуверс.

5. Як буде формуватися уряд Нідерландів?

У нижній палаті парламенту 150 місць. Жодна партія ніколи не вигравала більшість місць, що робить коаліції неминучими. Коаліції потребують підтримки партій, які мають як мінімум 76 місць для забезпечення голосів своїм рішенням. В новий уряд потраплять від 11 до 14 партій.

6. Як Вілдерс створить коаліцію?

Швидше за все у Вілдерса це не вийде, оскільки перемога не гарантує права на створення коаліції. Як тільки остаточні результати голосування будуть оприлюднені, парламент зустрічається і призначає відповідального за коаліцію. Той повинен розглянути найбільш ймовірні варіанти коаліцій у парламенті. При цьому ні одна із основних партій не хоче співпрацювати з Вилдерсом. Рютте навіть скористався своїм твіттером вперше за шість років, щоб написати: "Нульові шанси, Герт. Нульові шанси".

7. Виходить, що переможець виборів може опинитися поза грою?

Так, з моменту Другої світової партія, що "перемогла" тричі не брала участі у формуванні уряду. Всі три випадки стосуються Лейбористів

8. Як тоді виглядатиме уряд?

Швидше за все коаліція буде складатися не менше ніж з п'яти партій. Навіть якщо Рютте зможе домовитися зі своїми нинішніми партнерами по коаліції – Лейбористами, Християнськими демократами, Демократами 66 та іншими мейнстрімними центристськими партіями, то він все одно отримає всього 70 місць у парламенті. До такої коаліції можуть приєднатися "Зелені", хоча їх лідер не в захваті від Рютте черех їх попередній досвід співпраці. Існує також шанс коаліції меншості. Таке Рютте і Християнські демократи вже пробували зробити в 2010, іноді просячи голосів у Вілдерса, щоб прийняти необхідні закони в парламенті. Але це тривало лише півтора року і призвело до дострокових виборів у 2012.

Раніше повідомлялося, що нідерландські політикиперед парламентськими виборами, які відбудуться 15 березня. Голосування перевірить на міцність європейський популізм в еру Brexit і Дональда Трампа, а також стане передвісником для німецьких і французьких виборів