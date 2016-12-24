Понад 80 російських письменників попросили Путіна звільнити Сенцова

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Письменники просять передати Сенцова Україні.

Російські письменники просять звільнити Сенцова STR

Понад 80 членів Російського ПЕН-центру, літераторів і вчених підписали звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування українського режисера Олега Сенцова, який відбуває 20-річний термін в російській колонії за тероризм.

Підписанти зазначили, що звинувачення у злочинному намірі у спробі підриву пам'ятника Леніну в Сімферополі і теракті біля "Вічного вогню" будувалося на свідченнях одного з підсудних, повністю спростованих їм самим під час суду — як даних під тортурами, передає СOLTA.RU.

"Тортури застосовувалися і до Олега, що було підтверджено його адвокатами, однак він своєї провини ніколи не визнавав. Всі звинувачення у суді він відкидав з тим спокоєм і гідністю, які може виявити лише людина, впевнена у своїй правоті і невинності", - зазначили в листі.

За даними авторів листа, сьогодні Сенцов знаходиться в якутській колонії, його друзі і колеги кажуть, що зв'язок з ним урвався, він відмовляється від побачень і не відповідає на листи, що вказує на вкрай небезпечний психологічний стан, і свідчить про важкі моральні і можливо, фізичні страждання.

"До недавнього часу була жива надія, що Олег Сенцов буде включений в програму обміну ув'язненими між Росією і Україною. Але в жовтні 2016 року Міністерство юстиції Росії відмовило у передачі Олега Сенцова Україні, громадянином якої він себе вважає. Посилання на те, що закон про приєднання Криму передбачає автоматичний перехід в громадянство Росії, звучить як відгомін кріпосного права. Сенцов не подавав заяви про вихід з українського громадянства, він не розривав з країною, яку вважає своєю батьківщиною", - заявили автори листа.

Письменники також зазначили, що звільнити режисера Олега Сенцова просили всесвітньо відомі режисери: Педро Альмодовар, Акі Каурісмякі, Кен Лоуч, Майк Лі, Вім Вендерс, Анджей Вайда, Агнешка Холланд, Кшиштоф Зануссі, і також такі великі вітчизняні кінематографісти, як Олександр Сокуров, Андрій Звягінцев, Олексій Герман-молодший, Володимир Мірзоєв, Павло Бардін, Олександр Котт і інші.

Підписанти попросили Путіна застосувати до Олега Сенцову норму закону, що дозволяє главі держави приймати рішення про помилування засуджених без визнання провини з їхнього боку.

Нагадаємо, що українського режисера Олега Сенцова затримали співробітники ФСБ навесні 2014 року в Криму. Його вивезли в Росію, де засудили за сфабрикованим звинуваченням до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов провини не визнав.