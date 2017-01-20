Помічниця Трампа розповіла про особливості його інавгураційної промови

На виступ Трампа вплинули промови Кеннеді і Лінкольна.
Вона зазначила, що інавгураційна промова буде "витонченої, красивою, сильною, короткої", у своєму виступі Трамп буде позиціонувати себе як "людина дії, який хоче об'єднати країну".
"Трамп - людина дії, і ви почуєте це завтра", - сказала вона.
Інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, в 19:00 за київським часом у Вашингтоні. Трамп замінить на посаді Барака Обаму, примя присягу і виголосивши свою першу промову в якості американського президента. Головна церемонія відбудеться в Білому домі. Церемонія прийняття присяги відбудеться на сходах перед будівлею Капітолію.Интерфакс