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Помер постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін

20 лютого в 19:38

Російський дипломат помер у віці 64 років.

Виталий Чуркин
Помер Віталій Чуркін
evroazija.info
Помер постійний представник Росії при ООН  Віталій Чуркін, про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС Росії.

"МЗС Росії з глибоким сумом повідомляє, що 20 лютого, за день до свого 65-річчя, в Нью-Йорку помер постійний представник Російської Федерації при ООН В. І. Чуркін", — зазначили у відомстві.

21 лютого Віталію Чуркіну повинно було виповнитися 65 років. Про причини смерті Чуркіна не повідомляється.

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4 лютого постійні представники США і Росії при ООН Ніккі Хейліі Віталій Чуркін заявили про наміри тісно взаємодіяти в Організації, повідомили в російській місії при ООН.

За матеріалами: Медуза
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Теги Росія Чуркін ООН посол помер Віталій ПРО МЗС США Ніка організації
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