Помер постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін

Російський дипломат помер у віці 64 років.

Помер Віталій Чуркін evroazija.info

Помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін, про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС Росії.

"МЗС Росії з глибоким сумом повідомляє, що 20 лютого, за день до свого 65-річчя, в Нью-Йорку помер постійний представник Російської Федерації при ООН В. І. Чуркін", — зазначили у відомстві.

21 лютого Віталію Чуркіну повинно було виповнитися 65 років. Про причини смерті Чуркіна не повідомляється.

4 лютого постійні представники США і Росії при ООН Ніккі Хейліі Віталій Чуркін заявили про наміри тісно взаємодіяти в Організації, повідомили в російській місії при ООН.