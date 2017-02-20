Помер постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін

Російський дипломат помер у віці 64 років.
"МЗС Росії з глибоким сумом повідомляє, що 20 лютого, за день до свого 65-річчя, в Нью-Йорку помер постійний представник Російської Федерації при ООН В. І. Чуркін", — зазначили у відомстві.
21 лютого Віталію Чуркіну повинно було виповнитися 65 років. Про причини смерті Чуркіна не повідомляється.
4 лютого постійні представники США і Росії при ООН Ніккі Хейліі Віталій Чуркін заявили про наміри тісно взаємодіяти в Організації, повідомили в російській місії при ООН.Медуза