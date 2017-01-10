Помер колишній президент Німеччини Роман Херцог

Визначний політичний і громадський діяч Федеративної республіки помер у віці 82-х років.

Роман Герцог помер у віці 82 років tagesspiegel

Колишній федеральний президентРоман Герцог помер у віці 82-х років. Представник християнських демократів був обраний на посаду федерального президента 1 липня 1994 року і пробув на ній до 1999 року.

За ініціативою Херцога у 1996 році в Німеччині було запроваджено День пам'яті жертв Голокосту. Їм стало 27 січня - день визволення концентраційного табору Освенцім. "Пам'ять не повинна закінчуватися. Вона повинна нагадувати майбутнім поколінням про необхідність бути пильними", - заявив президент.

З Херцогом пов'язаний початок нової президентської традиції - звернення до громадян країни із щорічною "берлінською промовою", в якій зачіпаються важливі суспільно-політичні теми. У своїй першій промові в 1997 році "Прорив у 21 століття" Херцог закликав націю не застрявати в минулому, не стагнувати в сьогоденні, а полинути в майбутнє.

Після відходу з політики Роман Херцог продовжував активно брати участь у суспільному житті Німеччини.

Функції, які виконує в ФРН глава держави, носять багато в чому репрезентативний характер. Реальне управління країною перебуває в руках уряду на чолі з федеральним канцлером.

Глава держави в Німеччині - загальновизнаний авторитет. Не маючи широких владних повноважень, він є надпартійним лідером країни. Багато журналісти називають президента "моральною інстанцією" Німеччини.

Зараз президентом Німеччини є Йоахім Гаук, обраний у 2012 році.