Помер колишній президент Ірану Рафсанджані

Екс-глава держави помер від інфаркту у віці 82 років.

Помер колишній президент Ірану

Внаслідок інфаркту помер президент Ірану у 1989-1997 роках Алі Акбар Хашемі Рафсанджані, який був одним з провідних політиків країни у 1980-1990-ті роки, повідомляють ЗМІ Ірану.

Колишній президент помер у віці 82 років. Рафсанджані був пов'язаний з клерикальними колами, проте був готовий покращувати відносини з Заходом.

Наприкінці свого життя він був головою Ради з визначення політичної доцільності, який вирішує спори між меджлісом (однопалатним парламентом Ірану) і Радою вартових конституції (спеціальним надпарламентским органом влади, аналогічного за функціями конституційного суду).

Після своєї поразки на виборах 2005 року Рафсанджані став виступати з відкритою критикою президента Ахмадінежада.

У 2009 році він став на бік реформаторів, які домагалися його переобрання президентом. Рафсанджані був прихильником розширення громадянських і політичних свобод в Ірані і виступав за звільнення політичних в'язнів.

За даними ЗМІ, тисячі жителів Ірану вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам'ять президента.

Як повідомлялося, президент Ірану пообіцяв, що не дозволить Трампу розірвати ядерну угоду.