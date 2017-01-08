Помер колишній президент Ірану Рафсанджані

Екс-глава держави помер від інфаркту у віці 82 років.
Внаслідок інфаркту помер президент Ірану у 1989-1997 роках Алі Акбар Хашемі Рафсанджані, який був одним з провідних політиків країни у 1980-1990-ті роки, повідомляють ЗМІ Ірану.
Колишній президент помер у віці 82 років. Рафсанджані був пов'язаний з клерикальними колами, проте був готовий покращувати відносини з Заходом.
Наприкінці свого життя він був головою Ради з визначення політичної доцільності, який вирішує спори між меджлісом (однопалатним парламентом Ірану) і Радою вартових конституції (спеціальним надпарламентским органом влади, аналогічного за функціями конституційного суду).
Після своєї поразки на виборах 2005 року Рафсанджані став виступати з відкритою критикою президента Ахмадінежада.
У 2009 році він став на бік реформаторів, які домагалися його переобрання президентом. Рафсанджані був прихильником розширення громадянських і політичних свобод в Ірані і виступав за звільнення політичних в'язнів.
За даними ЗМІ, тисячі жителів Ірану вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам'ять президента.
Як повідомлялося, президент Ірану пообіцяв, що не дозволить Трампу розірвати ядерну угоду.Русская служба Би-би-си