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Помер екс-президент Португалії Маріу Суареш

8 січня в 10:29

Суареша вважають батьком сучасної демократичної Португалії.

Мариу Суареш
У Лісабоні на 92 році життя помер португальський екс-президент Маріу Суареш
РБК-Україна
Колишній президент Португалії Маріу Суареш, госпіталізований в грудні, помер 7 січня у віці 92 років.

Як повідомляє українська редакція Deutsche Welle, Суареш – засновник Соціалістичної партії Португалії, вважається батьком сучасної португальської демократії.

Його політична сила зіграла важливу роль у розвитку держави після "революції гвоздик", що поклала кінець режиму військової диктатури.

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Суареш двічі очолював уряд (в 1976-1978, а потім у 1983-1985 роках). У 1986 році він став 17 президентом Португалії, залишаючись на своїй посаді до 1996 року. З 1999 по 2004 роки - був депутатом Європарламенту.

Нагадаємо, в січні минулого року правоцентрист Марсело Ребелу ді Соуза обраний новим президентом Португалії.

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
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