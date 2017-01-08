Помер екс-президент Португалії Маріу Суареш

Суареша вважають батьком сучасної демократичної Португалії.
Як повідомляє українська редакція Deutsche Welle, Суареш – засновник Соціалістичної партії Португалії, вважається батьком сучасної португальської демократії.
Його політична сила зіграла важливу роль у розвитку держави після "революції гвоздик", що поклала кінець режиму військової диктатури.
Суареш двічі очолював уряд (в 1976-1978, а потім у 1983-1985 роках). У 1986 році він став 17 президентом Португалії, залишаючись на своїй посаді до 1996 року. З 1999 по 2004 роки - був депутатом Європарламенту.
Нагадаємо, в січні минулого року правоцентрист Марсело Ребелу ді Соуза обраний новим президентом Португалії.Deutsche Welle (Українська редакція)