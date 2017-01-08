Помер екс-президент Португалії Маріу Суареш

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Суареша вважають батьком сучасної демократичної Португалії.

У Лісабоні на 92 році життя помер португальський екс-президент Маріу Суареш РБК-Україна

КолишнійМаріу Суареш, госпіталізований в грудні, помер 7 січня у віці 92 років.

Як повідомляє українська редакція Deutsche Welle, Суареш – засновник Соціалістичної партії Португалії, вважається батьком сучасної португальської демократії.

Його політична сила зіграла важливу роль у розвитку держави після "революції гвоздик", що поклала кінець режиму військової диктатури.

Суареш двічі очолював уряд (в 1976-1978, а потім у 1983-1985 роках). У 1986 році він став 17 президентом Португалії, залишаючись на своїй посаді до 1996 року. З 1999 по 2004 роки - був депутатом Європарламенту.

Нагадаємо, в січні минулого року правоцентрист Марсело Ребелу ді Соуза обраний новим президентом Португалії.