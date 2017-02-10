Польського прем'єра Шидло госпіталізували після ДТП

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В результаті ДТП серйозно постраждав один із співробітників бюро урядової охорони.

Шидло потрапила в аварію під Освенцимом twitter.com

Прем'єр-міністр Польщіпотрапила до лікарні внаслідок ДТП у п'ятницю, 10 лютого.

Аварія сталася в районі польського міста Освенцім. Як повідомив представник поліції Малопольського воєводства Себастіан Глен в ефірі телеканалу ТВН24, у ДТП потрапили кілька автомобілів урядового кортежу, в тому числі й той, в якому перебувала Шидло.

У результаті аварії серйозно постраждав один зі співробітників бюро урядової охорони. У нього, можливо, переломи.

За словами офіційного представника уряду Рафала Бохонека, Шидло знаходиться в одній з лікарень Малопольського воєводства. Здоров'ю прем'єра нічого не загрожує.

За попередньою версією, ДТП спровокував автомобіль, який, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, врізався в один з автомобілів кортежу прем'єр-міністра.

Нагадаємо, в березні минулого року у ДТП потрапив президент Польщі Анджей Дуда. Інцидент стався біля міста Ополє на південному заході країни.

У президентському лімузині "вистрілило" заднє колесо, в результаті чого автомобіль на великій швидкості став некерований і вилетів у рів. У результаті аварії Дуда не постраждав.