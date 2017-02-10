Топ Новини
<
>

Польського прем'єра Шидло госпіталізували після ДТП

10 лютого в 22:28

В результаті ДТП серйозно постраждав один із співробітників бюро урядової охорони.

Беата Шидло
Шидло потрапила в аварію під Освенцимом
twitter.com
Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло потрапила до лікарні внаслідок ДТП у п'ятницю, 10 лютого.

Аварія сталася в районі польського міста Освенцім. Як повідомив представник поліції Малопольського воєводства Себастіан Глен в ефірі телеканалу ТВН24, у ДТП потрапили кілька автомобілів урядового кортежу, в тому числі й той, в якому перебувала Шидло.

У результаті аварії серйозно постраждав один зі співробітників бюро урядової охорони. У нього, можливо, переломи.

За словами офіційного представника уряду Рафала Бохонека, Шидло знаходиться в одній з лікарень Малопольського воєводства. Здоров'ю прем'єра нічого не загрожує.

За попередньою версією, ДТП спровокував автомобіль, який, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, врізався в один з автомобілів кортежу прем'єр-міністра.

Читайте також: У Польщі потрапив в ДТП автобус з українцями, постраждали 12 осіб

Нагадаємо, в березні минулого року у ДТП потрапив президент Польщі Анджей Дуда. Інцидент стався біля міста Ополє на південному заході країни.

У президентському лімузині "вистрілило" заднє колесо, в результаті чого автомобіль на великій швидкості став некерований і вилетів у рів. У результаті аварії Дуда не постраждав.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
Читайте також
Теги Польща Шидло Освенцим ДТП
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Останні новини