Польща витратить на кібервійська понад 230 мільйонів євро

Варшава серйозно збільшить витрати на модернізацію армії.
За його словами, Польща в 2017-му році планує виділити значні кошти на модернізацію армії, вдосконалення протиракетної оборони, закупівлю нових винищувачів, підводних човнів і інвестиції в кібервійська.
Зокрема, планується збільшити систему протиракетної оборони (ПРО), для чого буде укладено контракт з розвитку системи "Вісла". Також міністерство укладе контракт на будівництво трьох підводних човнів.
В рамках розвитку ПРО планується розвивати протиракетні комплекси Homar, а також закупити більше нових винищувачів F-16.
Як повідомлялося, США розмістять у Польщі понад 400 одиниць гусеничного і понад 900 пересувної військової техніки. Глава польського уряду Беата Шидло сподівається, що це підвищить безпеку.Польське радіо