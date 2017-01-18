Польща витратить на кібервійська понад 230 мільйонів євро

Варшава серйозно збільшить витрати на модернізацію армії.

Польща дасть на кібервійська рекордну суму

Міністерство оборони Польщі в 2017 році планує виділити на кібервійська понад один мільярд євро (понад 230 мільйонів євро), заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Беатою Шидло.

За його словами, Польща в 2017-му році планує виділити значні кошти на модернізацію армії, вдосконалення протиракетної оборони, закупівлю нових винищувачів, підводних човнів і інвестиції в кібервійська.

Зокрема, планується збільшити систему протиракетної оборони (ПРО), для чого буде укладено контракт з розвитку системи "Вісла". Також міністерство укладе контракт на будівництво трьох підводних човнів.

В рамках розвитку ПРО планується розвивати протиракетні комплекси Homar, а також закупити більше нових винищувачів F-16.

Як повідомлялося, США розмістять у Польщі понад 400 одиниць гусеничного і понад 900 пересувної військової техніки. Глава польського уряду Беата Шидло сподівається, що це підвищить безпеку.