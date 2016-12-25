Польща підписала контракт на закупівлю в США новітніх ракет класу "земля-повітря"

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Поставки новітнього ракетного озброєння в Польщу почнуться вже в наступному році.

Польща підписала контракт на закупівлю новітніх ракет з США

і США підписали угоду про купівлю ракет JASSM Extended Range з радіусом дії майже 1000 км, повідомили в Міністерстві оборони Польщі в суботу, 24 грудня, відзначає видання Money.pl . Вартість контракту становить 940 мільйонів злотих.

"Днями було підписано угоду між представниками Польщі та США, що гарантує надання Польщі ракет JASSM Extended Range – сучасної ракетної зброї з радіусом дії близько 1000 км", - повідомили в Міноборони Польщі.

За інформацією Агентства оборонної безпеки і співробітництва США (DSCA), наданої в листопаді, Державний департамент США погодився з можливістю постачання Польщі повітряних керованих ракет JASSM-ER. Вони призначені для руйнування наземних цілей на відстані тисячі кілометрів.

Згідно з даними DSCA, Держдеп США дав згоду на поставку 70 бойових ракет JASSM-ER, восьми комплектів навчання і двох тренажерів для відпрацювання їх використання. За неофіційною інформацією РАР, Польща має намір придбати 40 бойових ракет.

Інформацію про купівлю ракет підтвердив міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич.

Ракети Extended Range (JASSM-ER) класу "земля-повітря" забезпечать комплектацію польських літаків F-16. Виробником ракет і літаків є компанія Lockheed Martin. Польща стала першою в світі країною за межами США, яка підписала контракт на закупівлю JASSM-ER. Постачання ракет повинно початися в наступному році. Ці ракети також закупили Австралія і Фінляндія.

В грудні 2014 року Міністерство оборони Польщі підписало контракт на ракети JASSM в базовій версії AGM-158A з дальністю стрільби до 370 км. Контракт був укладений на суму близько 250 млн доларів США, поставка включала в себе 40 ракет, а також контрольно-вимірювальне обладнання та тестер, необхідні для інтеграції ракети в винищувач.

Ракети JASSM навіть у базовій комплектації є дуже ефективною і високоточною зброєю, що дозволяє швидко відбити атаки потенційних супротивників. За що вже отримали у Польщі назву "стримуючих іклів Туска". Тим не менш, військові експерти сумніваються в тому, що ці "зуби" можна буде ефективно використовувати в умовах польських реалій.

"У нас немає своєї власної системи ідентифікації цілей. Немає інструментів для того, щоб "бачити" на сотні кілометрів. Немає прозорої системи прийняття рішень щодо застосування такої зброї", - зазначив військовий експерт Войцех Лузак.

В даний час країною використовуються знання і обладнання союзників Польщі, в тому числі 4-х італійських розвідувальних супутників.

"Це означає втрату дорогоцінного часу для повідомлення про таке прохання (прохання скористатися одним з італійських супутників – ред.) в умовах, коли рішення має бути прийнято негайно", - підкреслив Лузак.

Нагадаємо, 11 грудня в Польщі стартували вчення спільної Литовсько-польсько-української бригади "Common Challenge – 16". Під час проведення навчань штаб бригади планував довести готовність прийняти на себе командування тактичними підрозділами та професійно керувати ними під час проведення операцій з кризового реагування та операцій миротворчого характеру.

Раніше в Польщі приступили до формування Військ територіальної оборони в цілях збільшення обороноздатності країни в умовах зростаючої російської загрози. "Війська територіальної оборони є найбільш ефективним способом протидії або ускладнення такого роду дій з боку Російської Федерації", - зазначив міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич.