Польща хоче замінити Туска іншим кандидатом на посаді голови Європейської ради - FT

Варшава хоче запропонувати країнам ЄС кандидатуру проукраїнського євродепутата від Польщі.

Польща намагається недозволити Туску лишитися на чолі Європейської ради ще на 2,5 роки. © European Council

Польща намагається завадити своєму колишньому прем'єр-мініструстати знову президентом Європейської ради. Голосування щодо продовження його роботи відбудеться на саміті лідерів країн ЄС через 10 днів.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на неназваних європейських дипломатів. Згідно з даними видання, прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло намагається прозондувати країни ЄС на прихильність до Туска і їхнє ставлення до пропозиції замінити його польським євродепутатом Яцеком Саріуш-Вольським.

Якщо Польща офіційно висуне його кандидатуру напередодні саміту європейських лідерів, який відбудеться наступного тижня, це стане офіційним визнанням тривалої кампанії польського уряду проти свого екс-прем'ра.

Financial Times зауважує, що без опору Варшави призначення Туска президентом Європейської ради ще на 2,5 роки буде лише формальністю. Оскільки більшість країн-учасниць ЄС прихильні до нього. Туск очолював Раду в складні роки грецької боргової кризи, напливу мігрантів і Brexit.

Правляча в Польщі партія "Право і Справедливість" відмовляється підтримувати переобрання Туска через особисту ворожнечу лідера політичної сили Ярослава Качиньського з екс-прем'єром.

Яцек Саріуш-Вольський належить до однії партії з Дональдом Туском - "Громадянська платформа". Його тричі обирали депутатом Європарламенту. ЗМІ повідомляли про його проукраїнську позицію. Він неодноразово закликав ЄС активніше підтримувати Україну і критикував Росію за агресію проти України. Минулого року, Саріуш-Вольський оприлюднив інфографіку про те, де на українській території розміщені російські війська.

Нещодавно Туск виступив за продовження санкцій проти Росії. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, додавши, що ослаблення тиску на Москву можливе лише за умови припинення військової агресії проти України.