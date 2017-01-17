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Поліція затримала підозрюваного у стамбульському теракті

17 січня в 01:22

Затриманий переховувався разом зі своєю чотирирічною дитиною.

Стамбул убийца
Поліція затримала стамбульського стрілка
Турецькі сили безпеки затримали громадянина Узбекистану Абдулгадира Машарипова, підозрюваного у вбивстві 39 осіб в нічному клубі в Стамбулі, передає Dailysabah.

Затриманий був спійманий в одному з районів Стамбула після інтенсивних пошуків, проведених Агентством турецької розвідки (MIT) і стамбульської поліцією.

Раніше поліція затримала дружину та членів сім'ї ймовірного терориста, які заявили, що не знали про членство Машарипова в "ІДІЛ".

За даними правоохоронців, Машарипов попрямував у свій будинок в районі Зейтинбурну, де знаходилися його дружина і діти, забрав чотирирічного сина і втік.

Попередні доповіді поліції показали, що підозрюваний попрямував додому на таксі і попросив співробітників місцевого уйгурського ресторану дати гроші водієві. Вони були серед тих, кого затримали після теракту, тоді як власник ресторану заперечує будь-який зв'язок з терористичною атакою.

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Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Турецькі ЗМІ опублікували фотографію ймовірного терориста, отриману з камер зовнішнього відеоспостереження. У скоєнні теракту підозрювали громадянина Узбекистану або Киргизстану, що складається в рядах терористів "Ісламської держави".

4 січня влада Туреччини повідомили про те, що особистість терориста встановлена. Водночас, Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу не став оголошувати ім'я злочинця.

За матеріалами: dailysabah.com
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Теги терорист Стамбул поліція теракт дружина іслам Туреччина клуб ресторан затриманий Узбекистан держава
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