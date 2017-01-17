Поліція затримала підозрюваного у стамбульському теракті

Затриманий переховувався разом зі своєю чотирирічною дитиною.

Поліція затримала стамбульського стрілка

Затриманий був спійманий в одному з районів Стамбула після інтенсивних пошуків, проведених Агентством турецької розвідки (MIT) і стамбульської поліцією.

Раніше поліція затримала дружину та членів сім'ї ймовірного терориста, які заявили, що не знали про членство Машарипова в "ІДІЛ".

За даними правоохоронців, Машарипов попрямував у свій будинок в районі Зейтинбурну, де знаходилися його дружина і діти, забрав чотирирічного сина і втік.

Попередні доповіді поліції показали, що підозрюваний попрямував додому на таксі і попросив співробітників місцевого уйгурського ресторану дати гроші водієві. Вони були серед тих, кого затримали після теракту, тоді як власник ресторану заперечує будь-який зв'язок з терористичною атакою.

Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Турецькі ЗМІ опублікували фотографію ймовірного терориста, отриману з камер зовнішнього відеоспостереження. У скоєнні теракту підозрювали громадянина Узбекистану або Киргизстану, що складається в рядах терористів "Ісламської держави".

4 січня влада Туреччини повідомили про те, що особистість терориста встановлена. Водночас, Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу не став оголошувати ім'я злочинця.