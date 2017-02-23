Поліція Нью-Йорка просить компенсувати 25,7 мільйонів доларів за охорону сім'ї Трампа

На охорону Trump Tower, де живе сім'я Трампа, буде виділятися не менше 4,5 мільйонів щорічно.

Охорона сім'ї Трампа за 75 днів коштувала більш ніж в 25 мільйонів доларів

Нью-Йоркське відділення поліції заявило, що охорона житла і офісу сім'їпротягом 75 днів між обранням і інавгурацією коштувала 25,7 мільйонів доларів. Представник поліції заявив, що охорона Trump Tower, в якому проживає сім'я президента, буде обходитися ще 4,5 мільйонів доларів щорічно, пише Politico

При цьому витрати правоохоронців "значно зростуть, у разі перебування в Trump Tower самого президента.

Раніше Дональд Трамп назвав найбільші американські. У список ЗМІ, якими незадоволений Трамп, увійшли The New York Times, NBC News, NBC, CBS, CNN.