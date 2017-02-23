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Поліція Нью-Йорка просить компенсувати 25,7 мільйонів доларів за охорону сім'ї Трампа

23 лютого в 10:03

На охорону Trump Tower, де живе сім'я Трампа, буде виділятися не менше 4,5 мільйонів щорічно.

Меланья Трамп
Охорона сім'ї Трампа за 75 днів коштувала більш ніж в 25 мільйонів доларів
Нью-Йоркське відділення поліції заявило, що охорона житла і офісу сім'ї Дональда Трампа протягом 75 днів між обранням і інавгурацією коштувала 25,7 мільйонів доларів. Представник поліції заявив, що охорона Trump Tower, в якому проживає сім'я президента, буде обходитися ще 4,5 мільйонів доларів щорічно, пише Politico.

При цьому витрати правоохоронців "значно зростуть, у разі перебування в Trump Tower самого президента.

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Раніше Дональд Трамп назвав найбільші американські засоби масової інформації ворогами американців. У список ЗМІ, якими незадоволений Трамп, увійшли The New York Times, NBC News, NBC, CBS, CNN.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп президент Нью-Йорк
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