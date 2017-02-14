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Поліція Малайзії підтвердила смерть брата Кім Чен Ина

14 лютого в 16:16

Медики не змогли врятувати Кім Чон Нама.

Ким Чон Нам
Кім Чон Наму накинули на голову хустку, просочений невідомою рідиною
Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий у вівторок, 14 лютого, повідомляє поліція Малайзії. Він помер по дорозі в лікарню.

За наявними даними, близько 8 годин ранку за місцевим часом невідома жінка підійшла до Кім Чон Наму у зоні вильоту міжнародного аеропорту Куала-Лумпура і накинула йому на голову хустку, просякнуту якоюсь рідиною.

Чоловік відчув печіння в очах. Йому спробували надати допомогу в аеропорту, після чого відправили в лікарню.

Кім Чон Нам збирався сісти на рейс в Макао.

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Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Кім Чон Нама вбили в аеропорту дві жінки з "отруєними голками". Передбачається, що жінки працюють на північнокорейські спецслужби. Підозрюваним вдалося втекти.

За матеріалами: Медуза
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Теги аеропорт поліція лікарня
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