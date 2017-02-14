Поліція Малайзії підтвердила смерть брата Кім Чен Ина

Медики не змогли врятувати Кім Чон Нама.

Кім Чон Наму накинули на голову хустку, просочений невідомою рідиною

За наявними даними, близько 8 годин ранку за місцевим часом невідома жінка підійшла до Кім Чон Наму у зоні вильоту міжнародного аеропорту Куала-Лумпура і накинула йому на голову хустку, просякнуту якоюсь рідиною.

Чоловік відчув печіння в очах. Йому спробували надати допомогу в аеропорту, після чого відправили в лікарню.

Кім Чон Нам збирався сісти на рейс в Макао.

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Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Кім Чон Нама вбили в аеропорту дві жінки з "отруєними голками". Передбачається, що жінки працюють на північнокорейські спецслужби. Підозрюваним вдалося втекти.