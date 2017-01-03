Поліція Ізраїлю допитала прем'єр-міністра Нетаньяху

Допит тривав близько трьох годин.
Як повідомив телеканал i24, допит тривав близько трьох годин.
Поліція зацыкавилася головою уряду Ізраїлю у зв'язку з можливим одержанням ним і членами його сім'ї подарунків та інших благ від бізнесменів на суму в сотні тисяч ізраїльських шекелів (один шекель приблизно дорівнює 0,25 євро).
Як повідомлялося, прокуратура Ізраїлю дозволила поліції почати розслідування щодоо прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.
У справі проходять кілька свідків в Ізраїлі й за кордоном. Один з них - давній друг прем'єра, американський підприємець Рональд Лаудер - стверджує, що спонсорував закордонну подорож сина Нетаньяху, а також подарував головы уряду дорогий костюм. Поліція, однак, підозрює, що Лаудер діяв в корисливих цілях, а також що він свідомо занижує вартість подарунків.
Біньямін Нетаньяху всі звинувачення на свою адресу категорично заперечує.DT.UA