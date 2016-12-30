Поліція Бразилії підтвердила факт вбивства посла Греції

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Бразильська поліція підтвердила, що в обгорілої машини знайдено загиблим зниклий посол Греції.

Про виявлення машини, яку раніше взяв напрокат 59-річний посол Греції Кіріакос Амиридис, стало відомо вранці 30 грудня

Влада країни вважає, що посол був убитий в будинку його дружини, після чого тіло було покладено в орендовану ним машину, яка була підпалена.

Поліція вже допитала дружину посла, яка проходить у справі про його вбивство в якості підозрюваної разом з ще кількома людьми. Слідчі вважають, що у жінки був роман з неназваним співробітником поліції.

До цього бразильські власті повідомляли про виявлення машини і сильно обгорілого тіла в ній, але не готові були з упевненістю заявити, що загиблий сам посол, закликаючи дочекатися результатів експертизи.

Про виявлення машини, яку раніше взяв напрокат 59-річний посол Греції Кіріакос Амиридис, стало відомо вранці 30 грудня.

Грецький посол зник три дні тому під час поїздки зі столиці країни міста Бразиліа в Ріо-де-Жанейро. Він мав намір взяти участь у святкуванні Нового року на пляжі Копакабана.

В останній раз його бачили в минулий понеділок в передмісті Ріо, в якому потім була знайдена машина. Версію про викрадення дипломата з самого початку називали малоймовірним, так як ніхто не вимагав за нього викуп.