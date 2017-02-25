Поліцейські затримали адміністраторів "груп смерті"

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Адміни "синіх китів" зізналися, що експериментували зі свідомістю людей.

Адміни "груп смерті" проводили жорстокі експерименти над дітьми

Поліція затримала двох українських адміністраторів так званих "груп смерті" "синіх китів", які через соціальні мережі переконували підлітків вчинити самогубства.

Про це Громадському повідомив керівник Національної поліції України Сергій Князєв.

За його словами, йдуть "заходи щодо затримання і допиту адміністраторів груп "синіх китів" і "рожевих фей".

"Провели обшуки і зібрали докази. Ведемо консультації з генпрокуратурою щодо можливого затримання у справі", - повідомив Князєв.

Нагадаємо,

фанати таких спільнот називають себе "китами", тому що ці тварини асоціюються у них зі свободою. Використання поняття "кити" ("летючі кити"), можливо, пояснюється тим, що цей вид ссавців – один з небагатьох, представники якого добровільно можуть звести рахунки з життям.

Подібні суїцидальні спільноти називаються "Море китів" і "Тихий дім". Відтак у всіх прихильників "моря китів" і "тихих будинків" на особистих сторінках зображені відео або малюнки з літаючими китами.

Адміністратор групи схиляє дитину до виконання завдань (квестів), причому практично всі завдання передбачають нанесення дитині власноруч каліцтв або заподіяння болю. Всі ці "квести" в обов'язковому порядку знімаються на відео.

Коли адміністратор групи впевнений в тому, що дитина готова до самогубства, створюється аудіо з музикою, в якому дитина виступає в головній ролі. У ролику оговорюються усі її проблеми, які вона озвучила "провіднику". Єдиний вихід із усіх проблем, який озвучується в цьому "творі", – вчинити самогубство. Перед цим дитина слухає аудіозапис і робить останній крок.

Фінальне завдання – покінчити життя самогубством та зафіксувати момент смерті на камеру в режимі online. Відеозаписи в подальшому продаються в мережі Інтернет або в Darknet.

Аналізуючи діяльність зазначених груп, кіберполіція встановила постійних учасників таких спільнот, які реєструються з території України.

У зв'язку з цим кіберполіція звертається до батьків та усіх не байдужих із проханням бути пильними, при можливості – перевірити облікові записи ваших дітей, чи не зареєстровані вони під зазначеними у списку іменами.