Підтримка північнокорейського режиму може призвести до конфлікту Китаю з США – експерт

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Провокації КНДР можуть створити проблеми для позицій Китаю в регіоні.

КНДР може стати причиною конфлікту Китаю і США techtrape.wordpress.com

Підтримка Північної Кореї може привести Китай до серйозного конфлікту з США. Китаю доведеться балансувати між тиском Дональда Трампа і допомогою КНДР.

Про це у своїй статті для ZN.UA пише експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Курнишова. Автор зазначає, що політика нерозповсюдження ядерної зброї це єдине, що Трамп не збирається переглядати у своїх підходах до політики США. Якщо ж розглядати дію цієї політики по відношенню до Китаю, то, перш за все, вимоги американського президента будуть стосуватися мінімізації загрози Північної Кореї.

"Трамп вважає, що Китай робить недостатньо для того, щоб поставити на місце знахабнілий режим, який прагне в найближчі роки отримати на озброєння міжконтинентальні балістичні ракети: 12 лютого Північна Корея провела чергові випробування балістичної ракети, які офіційний Пхеньян назвав успішними",– пише Курнишова.

Експерт нагадує, що шестисторонні переговори з КНДР не показали особливого просування під час адміністрації Барака Обами. Не прагне повернутися до переговорів Пхеньян і зараз.

Зараз Китай є головним спонсором північнокорейського режиму, однак у другій економіці світу розуміють, що будь-яка провокація з боку КНДР несе загрози для Пекіна. Японія, США і Корея, в разі загрози з боку Північної Кореї, можуть створити військову коаліцію проти неї, що зачепить й інтереси Китаю в регіоні. Виходячи з невигідності такого сценарію для Пекіна, він буде робити все, щоб утримати режим КНДР від можливого конфлікту.

Не менш небезпечним для Китаю є розміщення озброєнь США в регіоні, як реакція на дії Північної Кореї. Вашингтон і Сеул планують розмістити в Південній Кореї протиракетний комплекс рухомого наземного базування THAAD. Даний комплекс сторони розглядають як антидот загрозу Пхеньяну. Але Китай вбачає в цьому початок більш широкого розміщення стратегічних озброєнь США в Азії, зазначає Курнышова.

Детальніше про зміну в міждержавних відносинах США і Китаю читайте в статті Юлії Курнишової "США — Китай: конфлікт у трьох вимірах" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".