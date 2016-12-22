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Підозрюваним в організації теракту в Берліні цікавилися спецслужби США – ЗМІ

22 грудня в 11:34

Аніс Амрі як мінімум один раз використовував Telegram для того, щоб вийти на зв'язок з ІД.

Берлин террорист
Анісу Амрі було заборонено літати в літаках над територією США - ЗМІ
Bild.de
Підозрюваний у скоєнні теракту в Берліні громадянин Тунісу Аніс Амрі шукав в інтернеті інформацію про те, як зібрати вибуховий пристрій, і міг мати прямі контакти з угруповання "Ісламська держава" (ІД).

За словами представника американської влади, який побажав залишитися невідомим, Аніс Амрі як мінімум один раз використовував месенджер Telegram для того, щоб вийти на зв'язок з ІГ, повідомляє The New York Times.

Ім'я тунісця було внесено в "чорний список" осіб, яким заборонено літати в літаках над територією США.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руша торгові намети, проїхав від 50 до 80 метрів.

У результаті умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінського різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

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Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

Раніше німецькі ЗМІ повідомили про те, що в кабіні вантажівки були знайденідокументи на ім'я уродженця Тунісу Ахмеда або Анісу А., якого поліція вважає головним підозрюваним. Влада Німеччини оголосила нагороду за інформацію про підозрюваного у розмірі 100 тисяч євро.

Детальніше про теракт в Берліні читайте в матеріалі DT.UA "Трагедія на різдвяному ярмарку в Берліні: головне".

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги теракт Німеччина Туніс Шенген
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