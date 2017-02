Під час заворушень у Стокгольмі відбулися сутички протестувальників з поліцією

В північному районісталися заворушення, в ході яких відбулися сутички групи 30-40 осіб з поліцією. Протестувальники кидали в поліцію каміння, після чого поліція була змушена зробити попереджувальні постріли, повідомляє шведське видання Expressen

Крім нападів на поліцію, люди в масках підпалювали автомобілі і ламали вітрини. За кілька годин поліції вдалося взяти ситуацію під контроль, а осередки полум'я в районі були ліквідовані. Причиною зіткнення стало затримання поліцією однієї людини, після чого його компанія почала кидатися камінням в поліцію.

Massive riots happening now in Sweden. Stockholm in flames. #Swedenincident is real. pic.twitter.com/iW9gDRH8nR