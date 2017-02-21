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Під час заворушень у Стокгольмі відбулися сутички протестувальників з поліцією

21 лютого в 09:08

Поліція взяла ситуацію під контроль за кілька годин.

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У передмісті Стокгольма протестувальники палили машини і били вітрини
expressen.se/
В північному районі Стокгольма сталися заворушення, в ході яких відбулися сутички групи 30-40 осіб з поліцією. Протестувальники кидали в поліцію каміння, після чого поліція була змушена зробити попереджувальні постріли, повідомляє шведське видання Expressen.

Крім нападів на поліцію, люди в масках підпалювали автомобілі і ламали вітрини. За кілька годин поліції вдалося взяти ситуацію під контроль, а осередки полум'я в районі були ліквідовані. Причиною зіткнення стало затримання поліцією однієї людини, після чого його компанія почала кидатися камінням в поліцію.

Раніше Дональд Трамп заявляв про страшний інцидент, який стався у Швеції, хоча насправді нічого не сталося. Пізніше Трамп виправдався, що він мав на увазі не конкретний інцидент, а загальну ситуацію з біженцями в країні.

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Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні близько 150 невідомих демонстрантів у масках стали масово розбивати вітрини магазинів, вікна машин, перекидати сміттєві баки і автомати з продажу газет.

За матеріалами: DT.UA
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Теги поліція Стокгольм заворушення Швеція
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