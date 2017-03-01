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Під час виступу Олланда снайпер поранив двох людей

1 березня в 00:06

Стрілок на даху забезпечував безпеку заходу , але випадково натиснув на спусковий гачок.

Франсуа Олланд
Олланд відвідав поранених у лікарні
Поліцейський снайпер випадково відкрив вогонь з гвинтівки під час виступу президента Франції Франсуа Олланда, поранивши двох присутніх на заході людей.

Інцидент стався у вівторок, 28 лютого, під час відкриття нової ділянки залізниці в місті Вільоньон на заході країни, повідомляє BBC.

Стрілець знаходився на даху приблизно за сто метрів від місця, де виступав французький президент. За попередньою інформацією, поліцейський послизнувся і випадково натиснув на спусковий гачок.

Співробітник залізничної компанії й офіціант отримали поранення ніг. Через постріли Олланд на мить перервав свою промову, проте паніки не сталося.

Після виступу французький президент відвідав постраждалих. Розпочато розслідування інциденту.

Читайте також: Олланд відмовився балотуватися у президенти в 2017 році

Президент Франції Франсуа Олланд вирішив не балотуватися на другий термін на виборах у 2017 році.

Вибори президента у Франції пройдуть у два раунди - 23 квітня і 7 травня. Основними претендентами на крісло глави держави є незалежний кандидат Еммануель Макрон, кандидат від партії "Республіканці" Франсуа Фійон і лідер право-популістського "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Більше про вибори у Франції читайте у статті Надії Коваль "Хто зробить Францію новою?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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