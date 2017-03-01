Під час виступу Олланда снайпер поранив двох людей

Стрілок на даху забезпечував безпеку заходу , але випадково натиснув на спусковий гачок.

Олланд відвідав поранених у лікарні

Поліцейський снайпер випадково відкрив вогонь з гвинтівки під час виступу президента Франції, поранивши двох присутніх на заході людей.

Інцидент стався у вівторок, 28 лютого, під час відкриття нової ділянки залізниці в місті Вільоньон на заході країни, повідомляє BBC.

Стрілець знаходився на даху приблизно за сто метрів від місця, де виступав французький президент. За попередньою інформацією, поліцейський послизнувся і випадково натиснув на спусковий гачок.

Співробітник залізничної компанії й офіціант отримали поранення ніг. Через постріли Олланд на мить перервав свою промову, проте паніки не сталося.

Після виступу французький президент відвідав постраждалих. Розпочато розслідування інциденту.

On entend assez distinctement le coup de feu lors du discours de Hollande. "J'espère qu'il n'y a rien de grave", réagit le président. pic.twitter.com/JuEzxwjYTs — Michael Bloch (@Micbloch) 28 лютого 2017 р.

Президент Франції Франсуа Олланд вирішив не балотуватися на другий термін на виборах у 2017 році.

Вибори президента у Франції пройдуть у два раунди - 23 квітня і 7 травня. Основними претендентами на крісло глави держави є незалежний кандидат Еммануель Макрон, кандидат від партії "Республіканці" Франсуа Фійон і лідер право-популістського "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Більше про вибори у Франції читайте у статті Надії Коваль "Хто зробить Францію новою?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".