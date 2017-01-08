Під час вибуху замінованого автомобіля в Багдаді загинули 13 осіб

Відповідальність за теракт взяли на себе терористи ІД.
Як повідомляє агентство Reuters, посилаючись на інформацію правоохоронців та повідомлення медіа, відповідальність за теракт взяли на себе терористи ІД.
Наголошується, що смертник в'їхав на автомобілі через ринкові ворота і підірвав вибухівку після того, як правоохоронці відкрили по ньому вогонь.
Раніше, 5 січня, В результаті двох окремих вибухів в Багдаді загинули не менше 14 осіб і ще 15 отримали поранення.
Ще один теракт, який вбив 35 людей, стався в Багдаді другого січня. Вибух стався в передмісті столиці Іраку Мадінат-ес-Садр на одній з найбільш жвавих площ. За попередніми даними, напад влаштував терорист-смертник, який привів у дію вибуховий пристрій в автомобілі.DT.UA