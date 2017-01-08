Під час вибуху замінованого автомобіля в Багдаді загинули 13 осіб

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Відповідальність за теракт взяли на себе терористи ІД.

Бойовики ІД взяли на себе відповідальність за ще один кривавий теракт irgit / Depositphotos

При підриві терористом-смертником замінованого автомобіля на овочевому ринку шиїтів узагинули щонайменше 13 та отримали поранення більше 50 осіб.

Як повідомляє агентство Reuters, посилаючись на інформацію правоохоронців та повідомлення медіа, відповідальність за теракт взяли на себе терористи ІД.

Наголошується, що смертник в'їхав на автомобілі через ринкові ворота і підірвав вибухівку після того, як правоохоронці відкрили по ньому вогонь.

Читайте також: У сирійському Аазазі від терористичної атаки загинули 60 осіб

Раніше, 5 січня, В результаті двох окремих вибухів в Багдаді загинули не менше 14 осіб і ще 15 отримали поранення.

Ще один теракт, який вбив 35 людей, стався в Багдаді другого січня. Вибух стався в передмісті столиці Іраку Мадінат-ес-Садр на одній з найбільш жвавих площ. За попередніми даними, напад влаштував терорист-смертник, який привів у дію вибуховий пристрій в автомобілі.