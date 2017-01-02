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Під час теракту в Стамбулі ніхто з українців не постраждав

2 січня в 00:28

Ідентифікація загиблих і поранених завершується.

Теракт Стамбул
Українці не постраждали під час теракту в Стамбулі

Серед загиблих і поранених під час теракту в Стамбулі 1 січня громадян України не було, повідомив український консул в Стамбулі.

"Ідентифікація загиблих і поранених в Стамбулі завершується. Громадян України серед жертв і постраждалих немає. Консул України підтримує оперативний контакт з поліцією Стамбула", - повідомив Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України на своїй сторінці в Facebook.

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Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі в ніч з 31 грудня на 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

За матеріалами: DT.UA
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