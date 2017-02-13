Топ Новини
<
>

Під час сходження лавини у Франції загинули чотири людини

13 лютого в 15:44

Загалом під лавину потрапило дев'ять осіб.

Лавина
Лавина на південному сході Франції, забрала життя щонайменше чотирьох людей
Під час сходження 400-метрової лавини близько комуни Тінь на південному сході Франції загинуло чотири людини. Рятувальники продовжують пошуки ще п'ятьох потерпілих за допомогою вертольотів, повідомляє французьке видання BFMTV.

Читайте також: У північно-західній провінції Пакистану зійшла лавина, є загиблі
Раніше повідомлялося, що потужна лавина, спровокована підземними поштовхами і сильними снігопадами, зійшла на розташований на висоті 1,2 тисячі метрів готель в Італії, повністю накривши чотириповерхову будівлю.

20 січня рятувальники знайшли в завалах готелю Rigopiano шістьох виживших. Всього більш ніж з 30 осіб, які перебувають у готелі, вижило дев'ять. Двоє незадовго до катастрофи покинули будівлю готелю і також залишилися живі.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги готель лавина рятувальники Франція
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.21
EUR 28.92
Останні новини