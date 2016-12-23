Під час пожежі в нью-йоркському хмарочосі постраждали 24 людини

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Двоє постраждалих перебувають у критичному стані, шестеро у тяжкому.

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< > Деякі постраждалі в паніці писали повідомлення з проханням врятувати їх, поки пожежники їхали на виклик

Деякі постраждалі в паніці писали повідомлення з проханням врятувати їх, поки пожежники їхали на виклик

У східній частинізагорівся хмарочос. Займання сталося близько 16:55-17:00 за місцевим часом у четвер, 22 грудня, повідомляє CBS New York

Осередок займання знаходився на третьому поверсі 33-поверхового будинку на перетині 59-ї вулиці і 10-го авеню. Причина пожежі на даний час встановлюється, зазначив голова Пожежного департаменту Нью-Йорка Джеймс Леонард.

Дві дюжини людей опинилися заблокованими на даху і всередині хмарочоса. Дев'ять чоловік, за словами Леонарда, не отримали жодних поранень і були зняті з даху будівлі, куди залізли, щоб перечекати пожежу. Деякі місцеві жителі писали на сторінці пожежного департаменту у Twitter прохання про порятунок себе, своїх друзів або родичів, поки пожежники їхали на виклик.

"Скажіть їм викликати 911 і повідомити про квартиру або поточне розташування, щоб пожежники приїхали і врятували людей", - порадили їм співробітники департаменту.

Внаслідок пожежі постраждали 24 людини, з них двоє перебувають у критичному стані і шестеро – у тяжкому, хоча раніше повідомлялося лише про чотирьох важких пацієнтів. У числі постраждалих також троє пожежників.

Під час пожежі люди надали допомогу семирічній дівчинці на 21 поверсі, у якої сталася зупинка серця. Пізніше рятувальники, витягнувши її назовні, також надали їй першу медичну допомогу та змогли стабілізувати стан дитини. За словами Джеймса Леонарда, вона виживе. Також під час пожежі серйозної небезпеки піддавалися двоє немовлят віком до одного року, які знаходилися в палаючому будинку.

Пожежники загасили вогонь, на даний час життю людей нічого не загрожує.

У пожежі постраждали не тільки цивільні особи, але і троє пожежників

Нагадаємо, 5 грудня в чотиризірковому готелі "Ріджент плаза" пакистанського міста Карачі сталася пожежа. Загинули щонайменше 11 осіб, ще 50 отримали опіки і травми. Серед постраждалих були пакистанці і іноземці.

3 грудня в приміщенні нічного клубу Каліфорнії сталася пожежа. Дев'ять людей загинули і 25 вважалися зниклими без вісті після пожежі. Пізніше кількість загиблих збільшилася до 30.