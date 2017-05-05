Перший офіційний візит Трамп здійснить до Саудівської Аравії

У травні президент США також відвідає Ізраїль і Ватикан.
Під час візиту до Ер-Ріяду Трамп обговорить із королем Саудівської Аравії спільну боротьбу з міжнародним тероризмом.
"Президент Трамп прийняв запрошення хранителя двох святинь короля Салмана бен Абд аль-Азіза Аль Сауда відвідати Королівство Саудівська Аравія наприкінці цього місяця. Цей візит підтвердить міцне партнерство між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією і дозволить керівникам обговорити питання, що мають стратегічне значення, включаючи зусилля у боротьбі з терористичними угрупованнями та дискредитації радикальних ідеологій", – повідомили в прес-службі Білого дому у четвер, 4 травня.
Крім того, Трамп прийняв запрошення президента і прем'єр-міністра Ізраїлю Реувена Рівліна і Біньяміна Нетаньяху, і також збрається відвідати Єрусалим у травні.
З керівництвом Ізраїлю президент США має намір обговорити протидія погрозам з боку Ірану, боротьби з "Ісламським державою", а також політичне врегулювання палестинського конфлікту.
Крім того, Трамп зустрінеться з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом, "щоб обговорити шляхи досягнення миру між ізраїльтянами і палестинцями".
Перед самітом НАТО, який запланований на 25 травня, президент США має намір відвідати Ватикан і зустрітися з Папою Римським Франциском, повідомляє Bloomberg. Під час виборчої кампанії понтифік критикував Трампа за його висловлювання про мігрантів.
Таким чином, Трамп порушить традицію, згідно з якою президенти США, починаючи з Рональда Рейгана, перші візити здійснювали до сусідніх країн – Мексики або Канади.
27-26 травня Трамп вперше візьме участь у роботі Саміту "Великої сімки" на Сицилії, де президент США зустрінеться з лідерами Канади, Німеччини, Японії, Великобританії, Франції та Італії.
Раніше повідомлялося, що Білий дім опублікував звіт за перших 100 днів президентства Дональда Трампа, де позначив головні досягнення президента. Серед них опинилася і ізоляція Сирії і Росії в ООН, за допомогою успіху в переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
У звіті також відзначається ракетний удар по сирійській авіабазі, після того як режим Башара Асада застосувала хімічну зброю, а також введення нових санкцій проти сирійського режиму. Серед зовнішньополітичних успіхів також згадується ізоляція Північної Кореї і введення нових санкцій проти Ірану.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,