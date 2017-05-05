Перший офіційний візит Трамп здійснить до Саудівської Аравії

У травні президент США також відвідає Ізраїль і Ватикан.

У Білому домі визначилися з графіком міжнародних візитів Трампа Phil Speck / Flickr.com

Першими державами, які відвідаєстануть Саудівська Аравія, Ізраїль і Ватикан.

Під час візиту до Ер-Ріяду Трамп обговорить із королем Саудівської Аравії спільну боротьбу з міжнародним тероризмом.

"Президент Трамп прийняв запрошення хранителя двох святинь короля Салмана бен Абд аль-Азіза Аль Сауда відвідати Королівство Саудівська Аравія наприкінці цього місяця. Цей візит підтвердить міцне партнерство між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією і дозволить керівникам обговорити питання, що мають стратегічне значення, включаючи зусилля у боротьбі з терористичними угрупованнями та дискредитації радикальних ідеологій", – повідомили в прес-службі Білого дому у четвер, 4 травня.

Крім того, Трамп прийняв запрошення президента і прем'єр-міністра Ізраїлю Реувена Рівліна і Біньяміна Нетаньяху, і також збрається відвідати Єрусалим у травні.

З керівництвом Ізраїлю президент США має намір обговорити протидія погрозам з боку Ірану, боротьби з "Ісламським державою", а також політичне врегулювання палестинського конфлікту.

Крім того, Трамп зустрінеться з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом, "щоб обговорити шляхи досягнення миру між ізраїльтянами і палестинцями".

Перед самітом НАТО, який запланований на 25 травня, президент США має намір відвідати Ватикан і зустрітися з Папою Римським Франциском, повідомляє Bloomberg. Під час виборчої кампанії понтифік критикував Трампа за його висловлювання про мігрантів.

Таким чином, Трамп порушить традицію, згідно з якою президенти США, починаючи з Рональда Рейгана, перші візити здійснювали до сусідніх країн – Мексики або Канади.

27-26 травня Трамп вперше візьме участь у роботі Саміту "Великої сімки" на Сицилії, де президент США зустрінеться з лідерами Канади, Німеччини, Японії, Великобританії, Франції та Італії.

Раніше повідомлялося, що Білий дім опублікував звіт за перших 100 днів президентства Дональда Трампа, де позначив головні досягнення президента. Серед них опинилася і ізоляція Сирії і Росії в ООН, за допомогою успіху в переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У звіті також відзначається ракетний удар по сирійській авіабазі, після того як режим Башара Асада застосувала хімічну зброю, а також введення нових санкцій проти сирійського режиму. Серед зовнішньополітичних успіхів також згадується ізоляція Північної Кореї і введення нових санкцій проти Ірану.