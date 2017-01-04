Перша прес-конференція Трампа відбудеться на наступному тижні

Прес-коференція нового президента США буде присвячена "загальним питанням".

Дональд Трамп анонсував першу прес-конференцію Flickr/ Gage Skidmore

Новообраний президент СШАповідомив про проведення своєї першої прес-конференції на новій посаді.

"Моя прес-конференція з загальних питань відбудеться 11 січня в Нью-Йорку. Усім спасибі", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Раніше радник Трампа Келлі Конвей говорила про те, що новий президент США може провести конференцію у січні. Дональд Трамп неодноразово піддавався критиці за те, що з моменту перемоги на президентських виборах у США не провів жодної офіційної прес-конференції. Він віддавав перевагу спілкуванню з громадськістю за допомогою твітів, мітингів та інтерв'ю.

Як повідомляло видання CNN, наприкінці листопада Трамп пообіцяв провести "головну прес-конференцію" в середині грудня, але 12 грудня відклав її. Деякі експерти висловлювали сумнів у тому, що новообраний президент взагалі буде проводити прес-конференції.

Раніше повідомлялося про те, що обраний президент США Дональд Трамп отримав 304 голоси вибірників при 270 мінімально необхідних для обрання президентом.

Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, за підтримки більшості виборців у більшості штатів.