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Перша прес-конференція Трампа відбудеться на наступному тижні

4 січня в 12:36

Прес-коференція нового президента США буде присвячена "загальним питанням".

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Дональд Трамп анонсував першу прес-конференцію
Flickr/ Gage Skidmore
Новообраний президент США Дональд Трамп повідомив про проведення своєї першої прес-конференції на новій посаді.

"Моя прес-конференція з загальних питань відбудеться 11 січня в Нью-Йорку. Усім спасибі", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Раніше радник Трампа Келлі Конвей говорила про те, що новий президент США може провести конференцію у січні. Дональд Трамп неодноразово піддавався критиці за те, що з моменту перемоги на президентських виборах у США не провів жодної офіційної прес-конференції. Він віддавав перевагу спілкуванню з громадськістю за допомогою твітів, мітингів та інтерв'ю.

Як повідомляло видання CNN, наприкінці листопада Трамп пообіцяв провести "головну прес-конференцію" в середині грудня, але 12 грудня відклав її. Деякі експерти висловлювали сумнів у тому, що новообраний президент взагалі буде проводити прес-конференції.

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Раніше повідомлялося про те, що обраний президент США Дональд Трамп отримав 304 голоси вибірників при 270 мінімально необхідних для обрання президентом.

Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, за підтримки більшості виборців у більшості штатів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент США Трамп прес-конференція
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