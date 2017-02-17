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Переговори щодо Сирії в Астані не принесли результату

17 лютого в 04:42

Прямого діалогу між сторонами конфлікту не сталося.

Идлиб. Сирия.
Про мир у Сирії знову не домовилися
Reuters
В столиці Казахстану Астані завершили переговори по врегулюванню конфлікту в Сирії, однак вони знову, як і в січні цього року, не принесли результату.

Консультації "не привели ні до чого конкретного", заявив представник сирійської опозиції Мохаммед Аллуш, пише DW.

Прямого діалогу між представниками уряду Сирії і делегатами збройної опозиції так і не було. Делегація опозиції була представлена в скороченому складі, не приїхав і спецпосланець глави ООН по Сирії Стеффан де Містура.

Посередниками переговорів виступали Росія, Туреччина та Іран.

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23 лютого в Женеві почнеться новий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН. Представники сирійської опозиції хочуть обговорити створення перехідного уряду. Речник сирійської опозиції Салім аль-Муслит заявив, що переговори повинні відбутися без посередників.

Раніше повідомлялося, що сирійський уряд готовий провести обмін полоненими з групами повстанців, у якості міри по зміцненню взаємної довіри напередодні підготовки до переговорів.

Нагадаємо, що 6 лютого в Астані пройшли переговори по врегулюванню сирійського конфлікту. Міністр закордонних справ Казахстану заявив, що представники від ООН, Росії, Туреччини та Ірану почали обговорення введення в дію договору про припинення вогню в Сирії.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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