Переговори про возз'єднання Кіпру завершилися безрезультатно

Робота продовжиться на експертному рівні, після чого буде можливий новий раунд переговорів.

Переговори про возз'єднання Кіпру можуть бути продовжені 23 січня i2.guns.ru

Міжнародна конференція з возз'єднання грецької і турецької частин Кіпру в Женеві завершилася безрезультатно. Тепер робота буде продовжена на експертному рівні, після чого буде можливий новий раунд переговорів. "Для початку експерти, що представляють всі сторони, зустрінуться 18 січня", - заявив пізно ввечері 12 січня, представник уряду Республіки Кіпр (грецька частина) Нікос Христодулидис, повідомляє DW.

За словами глави МЗС Греції Нікоса Котзіаса, група експертів повинна представити доповідь про озброєння і чисельність військ, дислокованих на Кіпрі - як грецьких, так і турецьких, після чого переговори можуть відновитися 23 січня.

Як повідомлялося, найбільш проблемною частиною переговорів є питання власності, яка належала грекам-кіпріотам до турецького вторгнення в 1974 році. Сторонам необхідно домовитися, віддавати цю власність грекам чи виплачувати компенсацію і в якому розмірі.

Сторонам також необхідно обговорити питання перебування на острові турецьких військ, чисельність яких оцінюється в 30 тис. чоловік. Також необхідно вирішити, хто буде гарантом виконання угод, Євросоюз чи Британія, у якої на острові є дві військові бази.

Кіпр залишається розділеним на дві частини після 1974 року, коли Туреччина вторглася на острів у відповідь на спробу перевороту з метою об'єднання Кіпру з Грецією. Після цього він розділився на самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру (її визнає тільки одна Туреччина) і Республіку Кіпр з переважно грецьким населенням.

Президент Республіки Кіпр заявив, Кіпр буде блокувати процес вступу Туреччини в ЄС. За його словами, переговори не почнуться, поки Анкара не визнає суверенітет острова.