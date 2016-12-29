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Пентагон повідомив про ліквідацію одного з ватажків ІД після удару по Рацці

29 грудня в 08:17

Вищий військовий керівник ІДІЛ був одним із ключових лідерів угруповання в Рацці.

ИГИЛ
Вищий військовий керівник ІДІЛ Абу Джандалем Аль-Кувейт був убитий в результаті авіаудару коаліції в Сирії
dailycaller.com
У Сирії в результаті авіаудару коаліції ліквідований один з ключових лідерів "Ісламської держави" в Рацці, повідомило агентство Associated Press.

"Високопоставлений співробітник Міністерства оборони США підтвердив, що вищий військовий керівник ІДІЛ Абу Джандалем Аль-Кувейт був убитий в результаті авіаудару коаліції в Сирії в понеділок", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що він був одним з ключових лідерів угруповання в Рацці.

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У листопаді 2016 року війська коаліції завдали серйозного удару по бойовиках ІДІЛ в районі Ракки і Мосула. Були вражені військові об'єкти, техніка і жива сила бойовиків під Абу-Камалем, Раккой і Манбіджем, Кісіком, Бейджі та Каїімом а також у районі Айн-Ісси і Мосула. 22 листопада, сили міжнародної коаліції на чолі з США провели повітряні удари по мосту через річку Тигр, чим обмежили рух бойовиків "Ісламського держави"між західною і східною частинами Мосула. 21 листопада, війська уряду країни вибили терористів ІДІЛ із передмість на сході Мосула.

За матеріалами: Интерфакс
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Теги коаліція ІДІЛ Сирія
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