Пентагон може відправити сухопутний контингент до Сирії – СNN

Остаточне рішення залишиться за Дональдом Трампом.
При цьому підсумкове рішення залишається за Дональдом Трампом, який попросив Пентагон розробити стратегію по боротьбі з ІДІЛ до кінця місяця. Сухопутні війська можуть бути розміщені в Сирії протягом тижня після прийняття відповідного рішення, та посилити присутність США на Близькому Сході.
Поки не відомі конкретні операції, в яких можуть бути задіяні війська. Проте цілком імовірно, що вони спочатку прибудуть на територію Кувейту, звідки передислокуються в Сирію.
Серед обговорюваних дій в Сирії також співробітництво з Росією й допомога курдських загонів.співпрацю з адміністрацією президента США Дональда Трампа. При цьому він зазначив, що навіть може подумати про допуск американських солдатів на сирійську територію. DT.UA