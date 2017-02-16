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Пентагон може відправити сухопутний контингент до Сирії – СNN

16 лютого в 09:01

Остаточне рішення залишиться за Дональдом Трампом.

Армия США
Незабаром США можуть надіслати свої сухопутні війська у Сирію
Міністерство оборони США розглядає варіант відправки регулярних сухопутних військ на територію Сирії. Таким чином, Сполучені Штати можуть прискорити боротьбу проти терористичної організації "Ісламська держава", повідомляє CNN, посилаючись на свої джерела в Пентагоні.

При цьому підсумкове рішення залишається за Дональдом Трампом, який попросив Пентагон розробити стратегію по боротьбі з ІДІЛ до кінця місяця. Сухопутні війська можуть бути розміщені в Сирії протягом тижня після прийняття відповідного рішення, та посилити присутність США на Близькому Сході.

Поки не відомі конкретні операції, в яких можуть бути задіяні війська. Проте цілком імовірно, що вони спочатку прибудуть на територію Кувейту, звідки передислокуються в Сирію.

Серед обговорюваних дій в Сирії також співробітництво з Росією й допомога курдських загонів.

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Раніше повідомлялося, що Президент Сирії Башар Асад сказав, що передбачає співпрацю з адміністрацією президента США Дональда Трампа. При цьому він зазначив, що навіть може подумати про допуск американських солдатів на сирійську територію.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сирія США Пентагон Трамп війська
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