Пентагон може відправити сухопутний контингент до Сирії – СNN

Остаточне рішення залишиться за Дональдом Трампом.

Незабаром США можуть надіслати свої сухопутні війська у Сирію

Міністерство оборонирозглядає варіант відправки регулярних сухопутних військ на територію Сирії. Таким чином, Сполучені Штати можуть прискорити боротьбу проти терористичної організації "Ісламська держава", повідомляє CNN , посилаючись на свої джерела в Пентагоні.

При цьому підсумкове рішення залишається за Дональдом Трампом, який попросив Пентагон розробити стратегію по боротьбі з ІДІЛ до кінця місяця. Сухопутні війська можуть бути розміщені в Сирії протягом тижня після прийняття відповідного рішення, та посилити присутність США на Близькому Сході.

Поки не відомі конкретні операції, в яких можуть бути задіяні війська. Проте цілком імовірно, що вони спочатку прибудуть на територію Кувейту, звідки передислокуються в Сирію.

Серед обговорюваних дій в Сирії також співробітництво з Росією й допомога курдських загонів.

Раніше повідомлялося, що Президент Сирії Башар Асад сказав, що передбачаєДональда Трампа. При цьому він зазначив, що навіть може подумати про допуск американських солдатів на сирійську територію.