Пенс відвідав Брюссель для "поглиблення відносин з Європою"

Про це віце-президент США сказав на зустрічі з Могеріні.

Майк Пенс переконує європейських союзників у підтримці американської адміністрації Flickr/Gage Skidmore

Віце-президент США Майк Пенс заявив про бажання адміністрації"поглибити відносини з Євросоюзом. Про це віце-президент заявив під час зустрічі з високим представником Євросоюзу з зовнішньої політики і безпеки Фредерікою Могеріні, повідомляє Reuters

Раніше Дональд Трамп назвав Євросоюз інструментом зовнішньої політики Німеччини і закликав країни покинути блок слідом за Великобританією. Пенс провів кілька днів в Німеччині, щоб переконати європейських колег у підтримці американської адміністрації НАТО.

Раніше повідомлялося, що Федеріка Могеріні висловила свою стурбованість з приводу можливої. На думку представника ЄС, зараз США поляризовані і розділені, як ніколи раніше.