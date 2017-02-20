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Пенс відвідав Брюссель для "поглиблення відносин з Європою"

20 лютого в 12:30

Про це віце-президент США сказав на зустрічі з Могеріні.

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Майк Пенс переконує європейських союзників у підтримці американської адміністрації
Flickr/Gage Skidmore
Віце-президент США Майк Пенс заявив про бажання адміністрації Дональда Трампа "поглибити відносини з Євросоюзом. Про це віце-президент заявив під час зустрічі з високим представником Євросоюзу з зовнішньої політики і безпеки Фредерікою Могеріні, повідомляє Reuters.

Раніше Дональд Трамп назвав Євросоюз інструментом зовнішньої політики Німеччини і закликав країни покинути блок слідом за Великобританією. Пенс провів кілька днів в Німеччині, щоб переконати європейських колег у підтримці американської адміністрації НАТО.

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Раніше повідомлялося, що Федеріка Могеріні висловила свою стурбованість з приводу можливої втрати глобального лідерства сполученими Штатами. На думку представника ЄС, зараз США поляризовані і розділені, як ніколи раніше.

За матеріалами: DT.UA
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