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Партія Макрона відчуває брак кандидатів на парламентські вибори в червні – The Guardian

11 травня в 16:31

Партія заявляє про наявність 450 кандидатів з 577 необхідних.

Макрон дебаты
Партія Макрона насилу встигає відбирати кандидатів на парламентські вибори
Партія Еммануеля Макрона "Вперед" відчуває брак кандидатів напередодні парламентських виборів. Політичний рух новообраного президента обіцяв надати до 11 травня кандидатів на всі 577 виборчих округи. Однак за кілька годин до анонсування в партії визнали, що поки у них є 450 затверджених кандидата, пише The Guardian.

Партія виправдовує затримку величезним напливом кандидатів в останній момент, таких як екс-прем'єр Мануель Вальс. Вальс заявив про бажання балотуватися від президентської сили, проте в самій партії попередили, що він не може пропустити процес відбору кандидатів. При цьому, сам Вальс, як і багато інші бажаючі приєднається до сили Макрона, досі формально складаються в іншій партії.

Починаючи із січня до партії Макрона захотіли приєднатися близько 15 тисяч осіб. Тепер керівництво партії прискореними темпами займається відбором кандидатів на парламентські вибори і повинно встигнути зробити за кілька тижнів те, що інші партії роблять роками.

Читайте також: Екс-прем'єр Франції готовий приєднатися до партії Макрона на парламентських виборах
7 травня пройшов другий тур виборів президента Франції, в якому змагалися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Церемонія інавгурації новообраного президента Франції Еммануеля Макрона відбудеться 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Більше про переможця на виборах у Франції читайте в статті ZN.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибори Макрон партії Франція парламент
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