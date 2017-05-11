Партія Макрона відчуває брак кандидатів на парламентські вибори в червні – The Guardian

Партія заявляє про наявність 450 кандидатів з 577 необхідних.
Партія виправдовує затримку величезним напливом кандидатів в останній момент, таких як екс-прем'єр Мануель Вальс. Вальс заявив про бажання балотуватися від президентської сили, проте в самій партії попередили, що він не може пропустити процес відбору кандидатів. При цьому, сам Вальс, як і багато інші бажаючі приєднається до сили Макрона, досі формально складаються в іншій партії.
Починаючи із січня до партії Макрона захотіли приєднатися близько 15 тисяч осіб. Тепер керівництво партії прискореними темпами займається відбором кандидатів на парламентські вибори і повинно встигнути зробити за кілька тижнів те, що інші партії роблять роками.7 травня пройшов другий тур виборів президента Франції, в якому змагалися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.
Церемонія інавгурації новообраного президента Франції Еммануеля Макрона відбудеться 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.
Більше про переможця на виборах у Франції читайте в статті ZN.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".DT.UA