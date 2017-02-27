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Парламенти країн-засновників Євросоюзу закликали до поглиблення федералізації ЄС

27 лютого в 15:15

Лідери парламентів закликали збільшити інтеграцію, незважаючи на євроскептицизм.

ЕС
У Євросоюзі думають про рух у бік федеративної держави
Flickr/European Parliament
Глави парламентів Італії, Франції, Люксембургу і Німеччини закликали до поглиблення федералізації Євросоюзу. На думку представників парламентів, Європа повинна опиратися тенденціям євроскептицизму через більшу інтеграцію, повідомили вони в своєму колективному зверненні в італійському виданні La Stampa.

Автори звернення зазначили, що підтримку більшої централізації ЄС вже висловили представники 15 з 27 парламентів Союзу, і це число буде збільшуватися. Парламентарії стверджують, що на зустрічі шістдесятиріччя ЄС, яка пройде в середині березня, країни повинні бути реалістами. За останній час в країнах зростала нерівність, органи влади втрачали довіру і вперше стався вихід держави з Євросоюзу. Однак, на думку лідерів парламентів, необхідно тільки збільшувати темпи інтеграції, незважаючи на відсіч євроскептиків.

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Раніше повідомлялося, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не бачить перспектив для розширення Європейського Союзу в найближчі роки.

За матеріалами: DT.UA
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Теги парламент Євросоюз Європа федерація
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