Парламенти країн-засновників Євросоюзу закликали до поглиблення федералізації ЄС

Лідери парламентів закликали збільшити інтеграцію, незважаючи на євроскептицизм.

У Євросоюзі думають про рух у бік федеративної держави Flickr/European Parliament

Глави парламентів Італії, Франції, Люксембургу і Німеччини закликали до поглиблення федералізації. На думку представників парламентів, Європа повинна опиратися тенденціям євроскептицизму через більшу інтеграцію, повідомили вони в своєму колективному зверненні в італійському виданні La Stampa

Автори звернення зазначили, що підтримку більшої централізації ЄС вже висловили представники 15 з 27 парламентів Союзу, і це число буде збільшуватися. Парламентарії стверджують, що на зустрічі шістдесятиріччя ЄС, яка пройде в середині березня, країни повинні бути реалістами. За останній час в країнах зростала нерівність, органи влади втрачали довіру і вперше стався вихід держави з Євросоюзу. Однак, на думку лідерів парламентів, необхідно тільки збільшувати темпи інтеграції, незважаючи на відсіч євроскептиків.

Раніше повідомлялося, що президент Єврокомісії Жан-КлодЄвропейського Союзу в найближчі роки.