Парламент Туреччини проголосував за президентську форму правління

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Ердоган отримає більше повноважень.

Парламент Туреччини схвалив поправки за президентську республіку

Велике національне зібрання (парламенту) Туреччини схвалив ряд поправок до Конституції, в тому числі перехід до президентської форми правління , передає агентство Anadolu.

Таким чином, президент отримує можливість призначати і знімати з посад міністрів, звільняти суддів Верховного суду. Також поправки дозволили поєднувати посаду президента з головуванням в політичній партії.

Якщо за внесення змін до Конституції проголосує більшість, поправки винесуть на референдум. Реформу можуть провести без нього, якщо за конституційну реформу проголосують понад 367 депутатів.

Велике національне зібрання (парламенту) Туреччини схвалив ряд поправок до Конституції, в тому числі перехід до президентської форми правління, передає агентство Anadolu.

Таким чином, президент отримує можливість призначати і знімати з посад міністрів, звільняти суддів Верховного суду. Також поправки дозволили поєднувати посаду президента з головуванням в політичній партії.

Якщо за внесення змін до Конституції проголосує більшість, поправки винесуть на референдум. Реформу можуть провести без нього, якщо за конституційну реформу проголосують понад 367 депутатів.

Раніше парламент Туреччини проголосував за продовження режиму надзвичайного стану ще на три місяці.