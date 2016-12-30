Парламент Туреччини погодив розширення повноважень Ердогана

Турецькі парламентарії проголосували за проект змін до конституції країни.

Шанси Ердогана отримати більше влади - збільшилися

Парламент Туреччини раною вранці в п'ятницю, 30 грудня, підтримав проект закону про зміни у конституції країни. Поправки, запропоновані правлячою Партією справедливості і розвитку, підтримали 316 депутатів від цієї політичної сили.

згідно з поправками, в Туреччині пропонується ліквідувати посаду прем'єр-міністра, а виконавчу владу повністю передати президенту і віце-президенту. Крім того, пропонується збільшити число парламентаріїв з 550 до 600, а обиратися в парламент з 18 років замість 25, повідомляє Anadolu.

Тепер питання про зміну конституції має бути винесений на референдум.

Президент Туреччини Реджеп Тайп Ердоган заявляв про необхідність такої реформи ще два роки тому, незабаром після свого обрання президентом.

Противники цієї ініціативи заявляють, що зміна конституції призведе до того, що кермо правління опиняться в руках однієї людини, і посилаються на масові арешти, які пройшли після спроби липневого перевороту як на приклад того, що це може означати на практиці.

Прихильники зміни конституції кажуть, що це спростить систему правління країною.

Сам Ердоган оголосив, що, якщо парламент схвалить зміни до конституції, це питання буде винесено на референдум в 2017 році.

З новою силою про розширення полнмочий президента в Туреччині заговорили після невдалої спроби путчу влітку цього року.

Детальніше про наслідки спроби державного перевороту в Туреччині читайте у статті Сергія Данилова "Вікно можливостей Реджепа Ердогана для DT.UA.