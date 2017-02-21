У парламенті є необхідна більшість, щоб підтримати ратифікацію асоціації Україна-ЄС.

Парламент Нідерландів проголосує за асоціацію України nrc.nl

Парламент Нідерландів обговорив голосування по ратифікації асоціації України з Євросоюзом

Обговорення відбулося у присутності прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте і міністра закордонних справ Берта Кундерса. Із заяв депутатів очевидно, що проект закону буде підтриманий більшістю парламенту, який налічує 150 депутатів.

Так, "за" будуть голосувати "Народна партія для свободи і демократії", яка налічує 40 депутатів, "Трудова партія", яка налічує 35 депутатів, "Демократи" - 66 з 12 голосами і "Зелені ліві" - 4 голоси. Таким чином, "за" проголосував 91 депутат.

"Проти" будуть голосувати "Соціалістична партія" – 15 голосів, "Партія свободи" – 12 голосів і "Партія для тварин" – 2 голоси. Також проти висловилися нечисленні групи, що в сумі дає 53 голосів "проти". Шість членів парламенту не надали свою позицію.

Голосування законопроекту заплановано на 23 лютого.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати Угоди про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.

На сьогоднішній день Нідерланди є єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала угоду. За підсумками минулого в квітні референдуму понад 60% виборців висловилися проти договору з Україною.

Тим часом прем'єр Нідерландів впевнений у ратифікації Угоди про асоціацію ЄС-Україна. Кабінет Рютте вже підготував до розгляду законопроект, який повинен привести до ратифікації Угоди, незважаючи на результати консультативного референдуму в квітні 2016 року.